Медики выяснили, какие фрукты и овощи полезнее: замороженные или свежие

В замороженных фруктах и овощах может быть на 50% больше витаминов, чем в свежихЗамороженные дары природы могут содержать на 50% больше витаминов и минералов, чем свежие растительные продукты, купленные на рынке, показало исследование.Ученые выяснили, что замороженные фрукты и овощи могут быть полезнее свежих, приобретенных в рознице, передает CNN со ссылкой на доводы специалистов Института здоровья растений при Университете штата Северная Каролина.По словам исследователей, фрукты и овощи, предназначенные для заморозки, как правило собираются в период их максимальной зрелости, и в них в этот момент содержится высокая концентрация полезных нутриентов. Плоды, предназначенные для торговли в свежем виде, часто собирают в неспелом виде – это делается с расчетом на дальнейшую логистику: фрукты и овощи должны выдержать перевозку и хранение. Витаминов и минералов в таких плодах меньше, чем в замороженных, констатируют эксперты.«Собранные на пике зрелости плоды для дальнейшей заморозки могут содержать на 10%-50% больше питательных веществ, чем фрукты с рынка», — приводится их мнение в репортаже CNN.Специалисты посоветовали самостоятельно готовить замороженную продукцию из летних даров природы. Они подчеркнули, что заморозка является лучшим способом сохранить в овощах и фруктах витамины и другие ценные микроэлементы, которые проявляют свои полезные свойства и после размораживания.