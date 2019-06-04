Как похудеть без диет и спорта: простые советы
Чтобы успешно худеть, не требуется голодать, утверждают эксперты в области красоты и здоровья.
Достаточно знать и применять на практике несколько простых хитростей, предназначенных для борьбы с аппетитом. Их недавно раскрыли специалисты.
Один из хитрых трюков заключается в чистке зубов или полоскании рта перед приемом пищи. Эта процедура не только значительно снижает аппетит, но и делает любую еду невкусной, снижая потребление калорий.
Существенно уменьшают чувство голода травяной чай, кофе, теплая вода. Однако диетологи не рекомендуют слишком увлекаться этим способом и не заменять напитками полноценный прием пищи.
Хорошо помогает бороться с желанием съесть что-то лишнее сон или запах испорченной пищи. Некоторые эксперты даже предлагают вызывать чувство отвращения к еде, просто занявшись чисткой унитаза или слива.
Чтобы не набирать вес, можно утолить голод за счет тарелки супа.
Во время применения всех указанных хитростей для снижения аппетита потребуется отказаться от сладостей и мучного, только так удастся достичь ощутимых результатов в вопросе похудения, утверждают диетологи.
Не занимайтесь самолечением, требуется консультация специалиста.
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