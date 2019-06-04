Как похудеть без диет и спорта: простые советы

Не занимайтесь самолечением, требуется консультация специалиста.Чтобы успешно худеть, не требуется голодать, утверждают эксперты в области красоты и здоровья.Достаточно знать и применять на практике несколько простых хитростей, предназначенных для борьбы с аппетитом. Их недавно раскрыли специалисты.Один из хитрых трюков заключается в чистке зубов или полоскании рта перед приемом пищи. Эта процедура не только значительно снижает аппетит, но и делает любую еду невкусной, снижая потребление калорий.Существенно уменьшают чувство голода травяной чай, кофе, теплая вода. Однако диетологи не рекомендуют слишком увлекаться этим способом и не заменять напитками полноценный прием пищи.Хорошо помогает бороться с желанием съесть что-то лишнее сон или запах испорченной пищи. Некоторые эксперты даже предлагают вызывать чувство отвращения к еде, просто занявшись чисткой унитаза или слива.Чтобы не набирать вес, можно утолить голод за счет тарелки супа.Во время применения всех указанных хитростей для снижения аппетита потребуется отказаться от сладостей и мучного, только так удастся достичь ощутимых результатов в вопросе похудения, утверждают диетологи.Не занимайтесь самолечением, требуется консультация специалиста.