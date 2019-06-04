Чем опасен весенний авитаминоз и как его избежать

Правильное питание круглый год спасет от нехватки витаминовРанней весной организм человека остро нуждается в витаминах и микроэлементах.После долгой зимы, нехватки солнечного света и вялого образа жизни ему нужны дополнительные силы для бодрости и активного восстановления. Увы, в это время года витаминов в овощах и фруктах, на которые всегда советуют налегать при нехватке ценных веществ, крайне мало. Как поддержать организм и обеспечить его всеми необходимыми веществами, микроэлементами и витаминами для слаженной работы, бодрости и хорошего настроения, ГолосUA рассказали диетологи.Правильное питание круглый год спасет от нехватки витаминовФрукты и овощи попадают на наш стол из магазинов и рынков, но стоит учитывать, что хранят их там долго и зачастую неправильно. Как только фрукт срывают с дерева, его ценность начинает снижаться, а через полгода хранения витаминов и микроэлементов в нем остается очень мало, не говоря уже о том, что производители, чтобы сохранить свой товар и не дать ему утратить аппетитный вид, нередко прибегают к помощи химических веществ, которыми обрабатывают фрукты и овощи. То же проделывают и с заморскими плодами, чтобы они не портились при перевозке и не теряли текстуру при перепадах температур, говорит врач-диетолог Людмила Бабич.Конечно же, самые ценные и полезные фрукты и овощи – местные и сезонные. Но ранней весной у украинцев таковых нет. А стало быть, и витаминов им с плодами, которые они употребляют, достается немного. Этим зачастую объясняется чувство усталости, сонливость, обострение недугов и периодическое беспричинное плохое настроение – так проявляется нехватка витаминов.«При правильном питании организм не должен испытывать нехватку ценных веществ и витаминов в течение всего года. Ряд витаминов может накапливаться, какие-то элементы могут заменять друг друга, но большинство из них просто выводятся из организма, а не сберегаются на «потом». По этой причине обеспечивать организм витаминами нужно ежедневно, а не начинать глотать поливитаминные комплексы ранней весной и поздней осенью», — говорит эксперт.Дополнительная витаминизация в начале сезона укрепит иммунитет и придаст бодрости, но самому себе назначать таблетки не стоит – лучше посоветоваться с врачом. Тем более что многие люди «списывают» на авитаминоз любые проблемы со здоровьем, хотя причина их может быть совершенно в другом.«Витамины в натуральном виде намного полезнее и усваиваются лучше, а аптечные препараты – это крайняя мера или скорая помощь. Важно помнить, что у любых медикаментов, даже поливитаминных препаратов, есть противопоказания и побочные эффекты. Если врач одобрил их прием, стоит строго следовать указанной на инструкции дозировке или рекомендованной врачом дозе и не превышать ее, пытаясь улучшить результат, так как «передозировка» витаминов опаснее, чем их нехватка», — предупредила врач.Обратите внимание на печеньВ организме все системы связаны между собой, и сбой в работе одного органа может повлечь за собой изменения в работе другого. Именно потому для того, чтобы витамины и ценные вещества хорошо усваивались и эффективно использовались организмом, очень важно состояние органов желудочно-кишечного тракта, поджелудочной, а также печени.Прежде всего, при наличии каких-то хронических недугов, неприятных симптомов или дискомфорта в области желудка, стоит как можно скорее нанести визит врачу. Важно помнить, что нарушения работы печени и сбои в работе органов ЖКТ не дают полезным веществам усваиваться, а потому их нехватка может отмечаться даже при самом правильном и богатом витаминами питании.При отсутствии хронических болезней можно слегка помочь своей печени самоочищаться быстрее, если по утрам натощак выпивать стакан теплой воды с несколькими дольками лимона. А стимулировать работу желудка может клетчатка растительного происхождения. Для того чтобы обеспечить ею организм, стоит ввести в ежедневный рацион пшеничные, ячменные, ржаные отруби.Для очищения организма – а это важно для усвоения витаминов – нужно ежедневно пить достаточно чистой воды. Не менее полутора литров для взрослого человека. Желательно, чтобы вода была минеральной, так как она богата ценными микроэлементами и соединениями – калий, магний и так далее.Также рекомендован в рационе зеленый чай, который содержит целый спектр витаминов — C, P, B2, K, PP, A, D и E, а также антиоксиданты, замедляющие процесс старения клеток и активно участвующие в их восстановлении. Чтобы этот напиток приносил максимум пользы, рекомендуется выбирать не пакетики, а листовой чай для заваривания, а при приготовлении – заливать его горячей водой. Но не кипятком, так как он убивает большое количество ценных веществ.Какие продукты нужны в весеннем рационеЗачастую правильного и сбалансированного питания вполне достаточно, чтобы не беспокоиться о том, в каком продукте какие витамины присутствуют, тем не менее, весной знать основные источники витаминов, помимо свежей растительной пищи, все-таки стоит, по крайней мере, для того, чтобы как можно чаще баловать себя и свою семью блюдами из них.Итак, восполнить недостаток витамина А поможет регулярное употребление блюд из печени, овощи и фрукты красного цвета, а также корнеплоды, сливочное масло. Витамин В1 можно получить из натуральных кисломолочных продуктов, блюд из гороха и злаков.Витамин В2 также содержат молочные продукты, много его также в мясе всех сортов, субпродуктах, бобовых, гречке и овсянке.В6 легко восполним при регулярном включении в рацион рыбы, куриного мяса, картофеля, сладкого перца и фасоли. А В12 содержится в жирной рыбе, мясе и субпродуктах.Быстро восстановить баланс витамина С можно, если регулярно пить настой шиповника. В большом количестве он также содержится в смородине, облепихе, цитрусовых, зеленом луке, яблоках и квашеной капусте.Чтобы предотвратить нехватку витамина D, рекомендуется регулярно употреблять омлеты, печень трески, сливочное масло.