Эти продукты могут вызвать кариес

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

От питания зависит очень многое в нашей жизни. Продукты очень влияют на организм человека, в том числе сказываются и на здоровье зубов. Есть ряд блюд, способных разрушить эмаль, спровоцировать кариес, зубной камень.СладкоеСладости являются одними из первых врагов зубов. Попадая в рот, они становятся отличной пищей для бактерий. Микроорганизмы вырабатывают для их переваривания кислоты, которые выводят минералы из зубной эмали и она деминерализуется. Именно так разрушается внешний блестящий защитный слой зубов. Только слюна может уменьшить вредное воздействие бактерий. Не меньше вреда наносят кислые конфеты: они тоже могут спровоцировать кариес. Кислота способна разрушить эмаль, а тягучая консистенция способна прикрепить сладость к зубам.ХлебВ составе хлеба есть крахмал. После расщепления он преобразуется в сахар. Хлеб при пережевывании превращается в кашицу, которая липнет к зубам и оказывается во всех щелях. Это способно задерживать еду, которая станет местом размножения микробов. Лучше в таких случаях выбирать не белый хлеб, а цельнозерновые изделия. Ведь процесс расщепления на сахара гораздо медленнее в таком случае.АлкогольСпиртные напитки сушат ротовую полость и негативно сказываются на состоянии зубов. За счёт их воздействия уменьшается количество слюны. А это приводит к тому, что без неё невозможно удаление остатков пищи, вредных бактерий, восполнения минералов в зубной эмали и предотвращает её повреждение. Это, в свою очередь, приводит к образованию кариеса и другим проблемам с зубами. Кроме того, алкоголь может влиять на цвет зубов, пигментируя их.Энергетические напиткиВ энергетических напитках очень высокий уровень кислотности, который и приводит к разрушению зубной эмали. Зубы становятся беззащитными перед вредными бактериями, которые обитают в ротовой полости. А слюна становится не способной противостоять микроорганизмам.кофеЕщё один вредный для зубов продукт — кофе. Он способен окрашивать зубы, а кислая среда с сахаром и сливками вызывает рост бактерий и разрушает зубную эмаль.Газированные напиткиЭти напитки вредны тем, что в их составе имеется сахар. Он провоцирует повышение кислотности во рту, разрушает зубную эмаль. Они могут способствовать к образованию темных пятен на зубах. Также газировка влияет на дентин — слой зуба, который находится под эмалью. При его повреждении может произойти разрушение зуба или кариес.ЛёдСтоматологи утверждают, что твёрдая пища может негативно сказаться на состоянии зубов. Так, жевание льда способно вызвать механические повреждения эмали и десен. Например, могут образоваться сколы, трещины, расшатывание коронок и пломб.ЦитрусовыеВ этих продуктах содержится кислота, которая «обезоруживает» эмаль и делает зуб более подверженным влиянию вредных бактерий. Даже при небольшом количестве лимонного сока может образоваться кариес и прочие нарушения зубов. Для уменьшения вредного воздействия цитрусовых продуктов на зубы следует прополоскать рот водой после их употребления.ЧипсыЧипсы тоже вредят зубам. В измельченном состоянии этот продукт превращается в кашицу, которая заполняет пустоты во рту. А крахмал в составе чипсов выделяет сахар, что и приводит к неприятностям. Лучше всего, конечно, не есть этот продукт вовсе. Но если без этого не обошлось, то следует воспользоваться зубной нитью, чтобы избавиться от остатков этой пищи.Сушеные фруктыЭта липкая, вязкая и сладкая еда — не лучший выбор для зубов. При попадании они заполняют все щели и трещины в зубах, провоцируя образование кариеса. Только если очищать ротовую полость с помощью полоскания водой или зубной нити можно спасти ситуацию.