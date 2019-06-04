Ученые предупредили о вреде светодиодных ламп

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Такие источники света могут навредить глазам.Синий свет от светодиодов опасен для сетчатки глаза и нарушает естественные ритмы сна. Об этом предупреждают эксперты из Национального агентства по контролю в области безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда Франции.Дети, по их словам, находятся в группе повышенного риска, ведь у них глаза не полностью сформированы.Чтобы прийти к такому выводу, эксперты провели масштабный анализ исследований, опубликованных с 2010 года. Вывод однозначен: светодиоды повышают риск возрастной дегенерации желтого пятна-необратимой причины потери зрения. Иногда светодиодные лампы вызывают головную боль и хроническую усталость. Более того, особую опасность представляют мощные светодиодные лампы в фарах и уличных фонарях.А вот «синий свет» экранов мобильных устройств, по словам исследователей, не так опасен из-за низкой интенсивности. Правда, ночью пользоваться такими устройствами все равно не стоит, так как даже при низкой интенсивности они однозначно собьют природные циркадные ритмы — «внутренние часы» тела, что приведет к проблемам со сном, метаболическим нарушениям и даже повышенному риску развития рака.В любом случае, специалисты советуют использовать светильники с теплым белым светом, ведь фильтры и очки, которые блокируют «синий свет», не работают.