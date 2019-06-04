Назван продукт, помогающий снизить риск инфаркта
Ежедневное употребление 150 грамм черники снижает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы на пятнадцать процентов, выяснили ученые из Великобритании и США. Результаты исследования опубликованы в издании American Journal of Clinical Nutrition.
Медики заинтересовались, как эта ягода влияет на людей, страдающих метаболическим синдромом. Под этим состоянием понимается комбинация факторов риска развития болезней сердца — высокое артериальное давление, повышенное содержание сахара в крови и пониженное «хорошего» холестерина, а также скопление жировых отложений в районе талии.
Предыдущие исследования показали, что люди, регулярно употребляющие чернику, реже заболевают диабетом второго типа. На этот раз ученые попытались понять, насколько продукт полезен для пациентов, уже находящихся в зоне риска.
Для исследований ученые привлекли 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет, имеющих лишний вес и метаболические синдромы. Участникам предлагали съедать по одной (150 грамм), либо по половине чашки охлажденной черники каждый день, еще одна группа употребляла плацебо, похожее по цвету и вкусовым качеством на ягоду.
«Мы обнаружили, что ежедневная чашка черники существенно улучшает кровообращение и прочность сосудов. Положительный эффект можно оценить в пределах 12-15 процентов», — отметил один из авторов исследования, доктор Медицинской школы Нориджа Университета Восточной Англии.
При этом употребление меньшей порции черники не оказало никакого влияния на здоровье участников, добавили ученые.
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