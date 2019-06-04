Диетологи перечислили привычки, усложняющие похудение

Обычные повседневные действия могут помешать сбросить вес.

Часто бывает так: сидишь, сидишь на диете, а вес каким был, таким и остаётся. Вы пытаетесь искать причину в плохой наследственности, в постоянных стрессах, а она кроется совсем в ином.

1. Хлеб

Почему-то среди нашего населения принято всё есть с хлебом: и мясо, и рыбу, и салаты, и конечно же, первые блюда. Конечно, хлеб — всему голова, но так же и большое количество углеводов. Одно дело, если вы сами любите этот продукт, и совсем иное, когда вы его употребляете, скорее по-привычке, которую вам сформировали родители в детстве.

2. Злоупотребление перекусами

Чаепитие — прекрасно, если при этом не злоупотреблять печеньем и конфетами. Ведь избыток сахара напрямую связан с прибавкой килограммов.

3. Гаджеты и еда

Специалистами из Америки выяснено, что люди, употребляющие пищу при одновременном просмотре информации или фильма в телефоне, просто «забывают» о том, ели они или нет. Это лишает нас ощущения насыщения, и, как результат — повторный приём пищи через короткий промежуток времени и добавочные килограммы.

4. Нарушение сна

Как показывает статистика, не выспавшийся человек пытается восстановить недополученную в результате бессонницы энергию путём принятия большого количества еды, что в результате сказывается на его фигуре.

5. Запретная еда

Помните, как в детстве родители награждали нас вкусной конфеткой или печеньем за съеденный суп? Данная привычка у многих осталась на всю жизнь. Конфеты и различного рода сладости являются чем то недосягаемым. Вот мы и стремимся есть сладкое впрок.

Умение наслаждаться любой едой, сделает вашу жизнь ярче. Поверьте, сладости — не предел мечтаний. И если вам вместо супа захотелось съесть только салат — замечательно. Ведь ваш организм лучше знает, что ему нужно в данный момент.
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Добавил stulout в категорию Гастроэнтерология

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