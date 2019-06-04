Йога улучшает здоровье у пожилых людей

В научной работе изучались 22 исследования о преимуществах йоги среди пожилых людей.

Учёные из Эдинбургского университета провели исследования, которые доказали, что регулярные занятия йогой улучшают, как психическое, так и физическое здоровье.

Результаты показали, что у добровольцев минимизировались проблемы со сном и снизились симптомы депрессии.

Эксперты пришли к выводу, что йога должна присутствовать в официальных директивах физической деятельности.
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