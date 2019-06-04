Врачи рассказали, от каких болезней помогает иглоукалывание

Эта древняя восточная практика оказалась очень эффективным дополнением специфического режима похудения.Он включал диету из 2 000 калорий и 15-минутные прогулки каждый день.Иглоукалывание способно на многое, эта методика доказала свою эффективность в самых разных аспектах здоровья, и вот теперь исследование подтвердило способность иглоукалывания стать дополнением к чётко разработанной программе борьбы с лишним весом.В ней приняли участие 20 женщин, имеющих ожирение, которым сократили привычное суточное количество калорий в два с половиной раза, а также заставили ежедневно выходить на 15-минутные пешие прогулки. Часть женщин также получала сеансы иглоукалывания, и в этой группе результаты похудения были самыми впечатляющими.Эксперты объясняют полученный эффект несколькими факторами. Во-первых, иглоукалывание обеспечивает прилив энергии, что добавляет сил для выполнения разного рода физических нагрузок. От уровня энергии зависит и выбор здорового питания.С помощью иглоукалывания можно контролировать аппетит, поскольку эта процедура увеличивает выработку серотонина и бета-эндорфина — гормонов, влияющих на настроение, контролирующих аппетит и усиливающих расщепление жира.Иглоукалывание эффективно воздействует на уровень стресса, а так называемый стрессовый голод часто является причиной набора лишних килограмм. Акупунктура показала высокую эффективность в профилактике воспалительных процессов, что отражалось на талии людей. Наконец, исследователи выяснили, что сеансы акупунктуры в течение нескольких недель помогали взять под контроль вес у женщин, имеющих диабет.