Медики предупредили об опасности купания в фонтане
В преддверии летнего периода специалисты призывают соблюдать меры предосторожности.
Фонтаны призваны быть украшением территории и дополнительным источником увлажнения. Эксперты предупреждают: использование их не по назначению может пагубно отразиться на здоровье, сообщается на сайте ведомства.
Если в бассейне воду обеззараживают и регулярно меняют, то с фонтанами так не происходит. Учитывая, что летом жарко, размножение патогенов в такой среде происходит довольно быстро.
Поэтому безобидное, на первый взгляд, купание в фонтане может стать причиной серьезного недомогания: острой кишечной и респираторной инфекций, конъюнктивита. Специалисты объясняют, что главная опасность, подстерегающая людей, – энтеровирусы, ротавирусы и гепатит А.
Помимо инфекций, развлечение в фонтанах чревато падениями, а значит травмами. Различные электрические коммуникации, например для подсветок, могут стать причиной электротравм.
Специалисты призывают детей и взрослых не рисковать здоровьем и избегать купания в фонтанах.
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