Медики предупредили об опасности купания в фонтане

Купание в фонтанах может стать причиной серьезных заболеваний.В преддверии летнего периода специалисты призывают соблюдать меры предосторожности.Фонтаны призваны быть украшением территории и дополнительным источником увлажнения. Эксперты предупреждают: использование их не по назначению может пагубно отразиться на здоровье, сообщается на сайте ведомства.Если в бассейне воду обеззараживают и регулярно меняют, то с фонтанами так не происходит. Учитывая, что летом жарко, размножение патогенов в такой среде происходит довольно быстро.Поэтому безобидное, на первый взгляд, купание в фонтане может стать причиной серьезного недомогания: острой кишечной и респираторной инфекций, конъюнктивита. Специалисты объясняют, что главная опасность, подстерегающая людей, – энтеровирусы, ротавирусы и гепатит А.Помимо инфекций, развлечение в фонтанах чревато падениями, а значит травмами. Различные электрические коммуникации, например для подсветок, могут стать причиной электротравм.Специалисты призывают детей и взрослых не рисковать здоровьем и избегать купания в фонтанах.