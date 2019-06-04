Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть клубнику летом

Вот уже и началось самое ягодное время, на рынках уже можно увидеть в продаже всеми любимую клубнику.В первую очередь, клубника — это, конечно же, отличный десерт, но не менее активно она используется в лечебных и косметических целях.Клубника содержит массу полезных веществ, необходимых для здоровья женщин. Эта ягода по праву считается одним из главных источников минералов. В ней содержится железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь.Кроме того, в состав клубники входит целый комплекс витаминов, в том числе А, В и С. Это известные антиоксиданты, благодаря которым кожа становится упругой и эластичной. Клубника богата фолиевой кислотой, незаменимой для нормальной работы репродуктивной системы.Полезна клубника и в борьбе с целлюлитом: мелкие косточки ягоды выступают в роли пилинга, стимулируя кровообращение в проблемных зонах, а кислоты отбеливают кожу и повышают ее упругость.Клубника, благодаря небольшой калорийности, является популярным продуктом во время диет и разгрузочных дней. Она обладает мягким слабительным эффектом, поэтому способствует очищению кишечника и детоксикации всего организма.Употребление клубники улучшает зрение, помогает при подагре, укрепляет память, ускоряет обменные процессы в организме. Благодаря салициловой кислоте клубника обладает противовоспалительным свойством.Вред клубникиБольшое количество фруктовых кислот в составе клубники делает ее вредной для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется употреблять клубнику и при гипертонии, особенно больным, принимающим препараты на основе энаприла.В сочетании с ягодой он может создать повышенную нагрузку на почки.Клубника — довольно сильный аллерген, поэтому вводи ее в меню постепенно. А клубничные маски для лица сначала тестируй на небольшом участке кожи.