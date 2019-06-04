Названы главные факторы риска онкологических заболеваний кожи

Среди мер, позволяющих снизить риск рака кожи, выделяют не только защиту от солнечных лучей

«Чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи, недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем», — рассказали исследователи из американской организации Skin Cancer Foundation.

Эксперты рассказали, какие еще факторы, помимо чрезмерного загара и длительного пребывания на солнце, могут провоцировать развитие онкологического кожного заболевания.

Недосыпы

При постоянном недосыпании в организме нарушение производство гормона мелатонина, вырабатываемого ночью в темноте и очень важного для качественного сна и засыпания. По словам ученых, привычка засиживаться до глубокой ночи чревата недостатком гормона и проблемами со здоровьем. Специалисты отмечают, что достаточная концентрация мелатонина в организме усиливает защищенность кожи от ультрафиолета – данный гормон играет роль антиоксиданта, действующего более эффективно, чем витамины А или С.

Курение

Согласно научным данным, курение повышает риск заболеваемости плоскоклеточным раком кожи на 52% — эти выводы специалистов основаны на анализе медицинских карт. Замечено также, что у активных курильщиков значительно чаще, чем у тех, кто бросил курить, развивается сквамозно-клеточная карцинома. Ученые рекомендуют людям, которые курят, регулярно проходить осмотр у дерматологов.

Употребление продуктов с вредными ингредиентами

Еще один фактор повышенного риска рака кожи – вредные пищевые компоненты – пестициды, нитраты, другие добавки с имеющимся потенциалом токсичности. Особенно нежелательными в рационе специалисты считают консервы: бисфенол-А, применяемый при изготовлении консервных банок, обладает свойством влиять на структуру ДНК, что может стать причиной развития раковых клеток. Также ученые не рекомендуют употреблять в пищу блюда, приготовленные способом жарки в кипящем масле, и продукты глубокой переработки.

В свою очередь эксперты отметили, что употребление кофе способствует защите от развития такого вида рака кожи, как меланома.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил kruzka в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь