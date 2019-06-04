Известный педиатр перечислил признаки бесполезных лекарств

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Эти семь критериев помогут выявить шарлотанское средство.На своей странице в социальной сети Instagram Евгений Комаровский рассказал, как правильно выбирать лекарства и стоит ли покупать самые рекламированные препараты. По мнению педиатра, определить шарлатанские медикаменты совсем несложно.«Будьте бдительны», – предупреждает Комаровский и приводит семь признаков шарлатанского лекарства.Личные свидетельстваЭффективность средства подтверждается историями успеха. «Их легко сочинить, и они не заменяют научных данных», – предостерег доктор Комаровский.Быстрое действиеДалеко не все заболевания лечатся быстро. Поэтому, когда в рекламе вы слышите о быстрых сроках излечения, то это точно обман.Натуральность компонентовРаспространенным мифом является то, что все естественные компоненты очень полезны, а «химия» – невероятна вредна. Этот факт уже должен вызвать недоверие.Чудодейственные средстваСсылки на «научный прорыв», «секретную разработку», «оборонную технологию» в рекламе подозрительны. Комаровский отмечает, что все настоящие прорывы в медицине всегда широко и подробно освещаются в СМИ.Теории заговораЕсли в рекламе идет упоминание скрываемых фармацевтами или правительствами суперлекарств, то это – манипуляции.Один продукт лечит множество болезнейПанацей не существует. У, не может один препарат излечить вас от всех болячекОтсутствие побочных эффектов«Не бывает эффективных медицинских воздействий без побочных эффектов. Если их наличие отрицается, это подозрительно», – резюмирует медик.