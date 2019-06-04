Врач рассказал, какая привычка приводит к появлению целлюлита

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Что приводит к целлюлиту.Ежедневно эту ошибку допускают миллионы людей, о чем заявила научный атташе технологии похудения LPG Endermologie во Франции Клелии Монти.Эксперт объяснила, что популярная привычка скрещивать ноги во время сидения приводит не только к варикозному расширению вен, но и к целлюлиту на этих участках тела.Происходит это из-за того, что подобная привычка вызывает серьезную задержку лимфообигу в ногах. Задержка воды в организме в результате приводит к проблеме с циркуляцией крови и, соответственно, к задержке вывода токсинов из организма.В конечном итоге комплекс нарушений процессов организма заканчивается появлением целлюлита. Такой вид целлюлита специалисты также называют набухшим.Еще одной причиной, которая должна в образовании «апельсиновой корки» на ногах и бедрах, эксперт назвала любовь к узким джинсам. Такая одежда провоцирует те же проблемы, что и привычка класть ногу на ногу, а их совокупность часто становится причиной проблем, трудно устранить.Эксперт советует чаще двигаться, чтобы предотвратить появление «апельсиновой корки». Начать следует с 30 минут ходьбы в день, больше свободного одежды и отказа от соленой пищи.