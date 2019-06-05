Диетолог рассказал, какие продукты «любит» кожа

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Стоит добавить в рацион продукты, которые называют пребиотиками.Чтобы кожа всегда выглядела молодой, была достаточно увлажненной и красивой, нужно потреблять продукты, богатые клетчаткой, омега-3 и пребиотиками. Такое мнение высказала врач-диетолог Оксана Скиталинская.«Важно правильно заботиться о нашей кишечной микробиоте — это все микроорганизмы, которые населяют наш кишечник, производят важные вещества для нашего микроорганизма, защищают организм от инфекций, болезней. Наша микробиота очень любит продукты, богатые клетчаткой, в первую очередь это разнообразные овощи, не очень сладкие фрукты, зерновые: отруби, особенно овсяные, пшеничные», — сказала Скиталинская.По ее словам, стоит употреблять такие продукты, как овсяная каша, семена льна, семена чиа, а также бобовые: чечевица, нут — они легко усваиваются, не вызывают брожение в кишечнике.«Кроме того, наша кожа очень любит и нуждается в продуктах, которые уменьшают воспалительные реакции, улучшают состояние кожи и клеток всего организма. Такие продукты, богатые омега-3 жирными кислотами: семена льна, орехи и омега-3, которые есть в жирной морской рыбе: сельди, скумбриъ и в морских водорослях», — рассказала Скиталинская.Также, по ее рекомендациям, чтобы кожа имела красивый вид, стоит добавить в рацион продукты, которые называют пребиотиками.«К ним относится, чеснок, настой цикория, корень одуванчика, салат из предварительно вымоченных листьев одуванчика, зеленые бананы и топинамбур», — сказала Скиталинская.Также для красоты кожи важно, чтобы в рационе присутствовали продукты, которые имеют общие адаптационные свойства: зеленый чай достаточно 1-2 стаканов в день, кофе. Одна чашка этого напитка очень полезно для печени, так как кофе влияет на обмен веществ во всем организме, отметила врач.Диетолог отметила, что к продуктам, которые усиливают детоксикацию организма, относятся овощи семьи крестообразных: все сорта капусты, руккола, редька, редиска.«Эти продукты стимулируют выработку в печени веществ, которые в свою очередь защищают от многих токсичных веществ, тогда кожа выглядит здоровой», — посоветовала Скиталинская.Она порекомендовала ограничить потребление, а даже лучше вообще отказаться от сахара, сладких напитков, пирожных, жареной и копченой пищи.Диетолог добавила, что чрезмерное количество подсолнечного масла также ухудшает состояние кожи, провоцирует воспалительные процессы. В результате могут быть проблемы с кожей головы.