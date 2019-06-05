Медики назвали самое сладкое «лекарство» от кашля
Кашель — это вообще, пожалуй, одна из основных неприятностей. Мы все с детства слышим, что чай с лимоном и мед — лучшие от него лекарства. Но сейчас у ученых появились данные о том, что, кажется, есть что-то получше. Намного лучше.
Руководитель сердечно-сосудистых и респираторных исследований в Университете Халл, профессор Алин Мориса утверждает, что ее подчиненные провели ряд довольно масштабных исследований и доказали, что, лучшее природное средство от кашля — шоколад.
Да-да, он успокаивает. И мы знаем, что это все звучит как новость от Мэри Поппинс, но речь идет о реальном исследовании, проведенном в реальном мире. Более того, это было самое масштабное исследование в поисках природного лекарства от кашля в Европе за все время науки.
И были получены убедительные доказательства, что порошок какао работает лучше, чем стандартные микстуры от кашля.
Поэтому сейчас ожидается всплеск появления новых лекарств, где главное действующее вещество будет какао.
Если у вас кашель, начинайте регулярно есть темный шоколад — и проблема исчезнет через 2 дня. Ну, по крайней мере, именно через два дня шоколад помогает большинству пациентов. И что же такого особенного в какао?
Ключевое тут вещество — теобромин, алкалоид, содержащийся в какао бобах. Он подавляет желание кашлять эффективнее, чем кодеин — основное активное вещество в абсолютном большинстве сиропов от кашля.
Но есть еще один момент. Для достижения максимального эффекта в минимально возможные сроки лучше не шоколадку покупать, а какао, и заваривать себе горячий шоколад. Вашему горлу нужно сформировать из него «защитную пленку», а для этого идеально подходит горячая жидкость.
Но временное облегчение даст и долька шоколад — если не проглотить ее сразу, а дать ей растаять во рту как леденцу.
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