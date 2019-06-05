Медики назвали самое сладкое «лекарство» от кашля

Горлу нужно сформировать «защитную пленку».Кашель — это вообще, пожалуй, одна из основных неприятностей. Мы все с детства слышим, что чай с лимоном и мед — лучшие от него лекарства. Но сейчас у ученых появились данные о том, что, кажется, есть что-то получше. Намного лучше.Руководитель сердечно-сосудистых и респираторных исследований в Университете Халл, профессор Алин Мориса утверждает, что ее подчиненные провели ряд довольно масштабных исследований и доказали, что, лучшее природное средство от кашля — шоколад.Да-да, он успокаивает. И мы знаем, что это все звучит как новость от Мэри Поппинс, но речь идет о реальном исследовании, проведенном в реальном мире. Более того, это было самое масштабное исследование в поисках природного лекарства от кашля в Европе за все время науки.И были получены убедительные доказательства, что порошок какао работает лучше, чем стандартные микстуры от кашля.Поэтому сейчас ожидается всплеск появления новых лекарств, где главное действующее вещество будет какао.Если у вас кашель, начинайте регулярно есть темный шоколад — и проблема исчезнет через 2 дня. Ну, по крайней мере, именно через два дня шоколад помогает большинству пациентов. И что же такого особенного в какао?Ключевое тут вещество — теобромин, алкалоид, содержащийся в какао бобах. Он подавляет желание кашлять эффективнее, чем кодеин — основное активное вещество в абсолютном большинстве сиропов от кашля.Но есть еще один момент. Для достижения максимального эффекта в минимально возможные сроки лучше не шоколадку покупать, а какао, и заваривать себе горячий шоколад. Вашему горлу нужно сформировать из него «защитную пленку», а для этого идеально подходит горячая жидкость.Но временное облегчение даст и долька шоколад — если не проглотить ее сразу, а дать ей растаять во рту как леденцу.