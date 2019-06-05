Врачи рассказали, как распознать аллергию на солнце

Как лечить данное явление.Аллергия на солнце, или фотодерматоз – частое явление летом. Так называют чрезмерную иммунную реакцию организма на воздействие солнечных лучей. Чаще всего это зудящая красная сыпь, которая возникает на шее и груди, тыльной стороне ладоней и на наружной поверхности рук и голеней. В редких случаях реакция бывает более серьезной: на коже появляется крапивница или небольшие волдыри, которые могут даже распространяться на закрытые одеждой участки кожи.Аллергия на солнце: причины возникновенияСогласно медицинской статистике, количество регистрируемых случаев аллергии на солнце увеличивается с каждым годом. Отметим, что солнечная аллергия не обязательно протекает в хронической форме. Возможно, после того, как будет назначено лечение, симптомы аллергии устранятся и больше никогда вас не потревожат.Солнечные лучи сами по себе не являются аллергенами, однако могут приводить к тому, что в организме человека под их воздействием начинают скапливаться вещества, вызывающие аллергическую реакцию.Нередко солнечная аллергия отмечается у маленьких детей, поскольку их иммунная система еще не в состоянии справляться с возложенной на организм нагрузкой.В целом, все причины, вызывающие аллергию на солнце, можно разделить на две группы:Внешние причины. К ним можно отнести косметические, парфюмерные и местные лечебные средства, которые увеличивают чувствительность организма к солнечным лучам. Известно, что чувствительность к солнцу также увеличивают антимикробные и мочегонные препараты. Многое зависит и от продолжительности пребывания человека под солнцем.Перед тем, как использовать то или иное косметическое или лечебное средство, внимательно читайте к нему инструкцию. Если в инструкции указано, что препарат может вызвать фотодерматит, то следует минимизировать свое пребывание под солнечными лучами. При выборе косметических средств особое внимание обращайте на содержание в них таких веществ как борная кислота, ртутные соединения, эфирные масла, эозин. Эти компоненты усиливают выраженность заболевания.В качестве наиболее яркого примера внешнего (или экзогенного) фотодерматита можно привести луговой дерматит, который развивается в ответ на цветение луговых растений в летний период. Содержащиеся в таких растениях вещества фурокумарины в сочетании с ультрафиолетовым излучением способны вызвать аллергическую реакцию на коже.Фотодерматит часто вызывают некоторые препараты, например, сульфаниламиды, аминазин, барбитураты, антигистаминные препараты, некоторые нестероидные противовоспалительные препараты, оральные контрацептивы, антибиотики и другие. Кроме того, следует учитывать тот момент, что аллергия на солнце чаще возникает тогда, когда кожа ослаблена каким-то дополнительным воздействием, например, татуажем или пилингом.Внутренние причины. Аллергии на солнечные лучи могут способствовать болезни печени, нарушения работы пищеварительного тракта, а также сбои в работе иммунной системы. Отмечено, что при коррекции обменных процессов, нормализации работы печени, иммунной системы, восполнении дефицита витаминов и микроэлементов, выраженность заболевания заметно снижается вплоть до полного исчезновения.Как проявляется аллергия на солнцеФотосенсибилизация приводит к развитию ряда реакций, а именно:Фототравматические реакции. Это довольно обычная реакция организма после длительного пребывания на солнце. И даже у абсолютно здорового человека после многочасового ультрафиолетового облучения могут возникнуть солнечные ожоги различной степени.Фототоксические реакции. Это реакции в виде солнечного ожога, проявляющегося отечностью, эритемой, пузырями и другими проявлениями. Часто фототоксические реакции развиваются в ответ на прием некоторых лекарственных средств и продуктов, содержащих фотосенсибилизаторы.Фотоаллергические реакции. Это патологическая реакция, при которой организм отвергает ультрафиолетовые лучи.Аллергия на солнце: симптомыОсновными симптомами аллергии на солнце являются:Сыпь по всему телу, возможно появление гнойничковых высыпаний;Шелушение кожи;Отечность;Покраснение участков кожи;Чувство жжения и зуд.Зачастую симптомы аллергии на солнце развиваются не сразу. Например, в отличие от ожогов, симптомы аллергии могут возникать спустя несколько часов. Следует разделять фототоксическую и фотоаллергическую реакции. Если первая может развиться через пару часов, то вторая – и спустя несколько дней после контакта с солнечными лучами.Аллергия на солнце у взрослых и детей: кто в группе рискаУ некоторых людей вероятность развития аллергии на солнце гораздо выше, чем у других. Так, повышенный риск развития аллергии на солнце имеют следующие категории людей:Люди со светлой кожей и светлыми волосами;Беременные женщины. Согласно медицинской статистике, беременные женщины чаще страдают аллергией на солнце;Маленькие дети;Люди, принимающие лекарства, способные вызвать чрезмерную реакцию кожи;Люди, имеющие родственников с солнечной аллергией. Существует большая вероятность развития солнечной аллергии, если кто-то из членов нуклеарной семьи также страдает аллергией на солнце;Люди, контактирующие с веществами, провоцирующими солнечную аллергию;Люди, злоупотребляющие солярием;Люди, которые накануне делали некоторые косметические процедуры (например, татуаж, химический пилинг и другие).Аллергия на солнце: лечение, лучшие мази и кремыАллергия – это заболевание, которое требует адекватного врачебного вмешательства. Избегать солнечных лучей человеку практически невозможно, особенно в жаркое время года, поэтому необходима консультация врача-аллерголога с прохождением всех необходимых диагностических процедур.При наличии нарушений в работе внутренних органов и иммунной системы, назначается соответствующее лечение. Параллельно проводится лечение, направленное на устранение внешних проявлений солнечной аллергии. Для этих целей, как правило, применяются местные препараты (мази, кремы) с содержанием ланолина, цинка и метилурацила. В некоторых случаях врач назначает гормональные мази и противовоспалительные препараты. Для стимуляции регенеративных процессов в коже назначается прием витаминов группы В, витаминов С, Е и никотиновой кислоты.Кремы и мази от аллергии. В лечении аллергии на солнечные лучи достаточно эффективны кремы и мази с кортикостероидами, однако использовать их можно только при тяжелой форме аллергии на солнце. При легких формах течения болезни использовать кортикостероидные препараты нельзя. При этом следует понимать, что использовать эти средства можно только с разрешения врача. Курс лечения стероидными мазями должен быть коротким, поскольку их длительное применение может вызывать различные кожные нарушения, например, эритемы, расширение сосудов на коже, а также к ним быстро развивается привыкание, и если их применять часто, то может развиться атрофия кожи.Антигистаминные препараты. При аллергии, как правило, пациенту назначаются антигистаминные препараты. Однако, стоит отметить, что некоторым эти препараты помогают, а другим – нет. Здесь все зависит от первопричины фотодерматоза, на основании чего врач принимает решение о назначении лекарств. Существует несколько поколений антигистаминных препаратов. Лекарства третьего поколения отличаются высокой безопасностью и не вызывают сонливости, в отличие от антигистаминных препаратов первого и второго поколений.Прием витаминов. Возможной причиной развития аллергии на солнце может служить снижение иммунного статуса и дефицит витаминов. В таких случаях пациенту назначается прием таких витаминов как витамин С, витамины группы В, витамин Е, никотиновая кислота и другие. При этом стоит понимать, что витаминотерапия не является самостоятельным методом лечения аллергии, а лишь выступает одним из компонентов комплексного лечения.Длительность лечения солнечной аллергии может варьироваться от нескольких дней и до нескольких недель. Здесь все зависит от тяжести заболевания и адекватности назначенного лечения.При повторном возникновении заболевания симптоматика, обычно, усиливается. К счастью, повторные случаи заболевания отмечаются редко.Аллергия на солнце: как избежатьДля того чтобы минимизировать вероятность развития солнечной аллергии, необходимо следовать таким рекомендациям:По возможности, откажитесь от ношения одежды из синтетических тканей;Не проводите слишком много времени под открытым солнцем. Солнечных ванн продолжительностью 10-20 минут будет вполне достаточно, после чего нужно «спрятаться» в тени;Используйте солнцезащитные кремы;Посещайте пляж ранним утром и в вечернее время, когда активность солнца минимальна;Используйте зонты, головные уборы и накидки для защиты от солнечных лучей.