Врачи объяснили, как избавиться от боли в плече без лекарств

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Они являются наиболее распространенными видами суставных и мышечных болей. Иногда эти боли можно лечить без помощи лекарств.Терапия льдом. Ледяная терапия — это хороший выбор для снижения уровня воспалений в плечах. На некоторое время она позволит вашим тканям онеметь. Холод расслабляет напряженные суставы и мышцы.Можно прикладывать ледяные компрессы в мягком полотенце к воспаленным плечам приблизительно на 20 минут. Делайте это не реже 5 раз в день.Особенно эффективна ледяная терапия при свежих травмах.Горячие компрессы. Обычно они используются при застарелых повреждениях. Если вы уже очень долго страдаете от болей в плечах, то горячая грелка расслабит напряженные мышцы в поврежденной зоне за счёт увеличения притока крови.Используйте горячие компрессы в различных формах, включая традиционные грелки и даже бутылки с горячей водой.Можно использовать и электрическое одеяло. В некоторых случаях помогает горячий душ.Масло лаванды. Приносит облегчение при болях в плечах, обладает анальгезирующим и противовоспалительным эффектом.Добавьте несколько капель лаванды в ванну и погрузите себя в эту тёплую воду приблизительно на 30 минут.Имбирный чай. Напиток, имеющий множество полезных преимуществ. Среди них и обезболивание. Имбирный чай обладает противовоспалительным воздействием, он стимулирует приток крови к поврежденной зоне.Сок лайма. Содержит цитрусы, является хорошим источником противовоспалительных антиоксидантов, помогающих избавиться от боли. Особенно от боли при артритах. Надо выдавить некоторое количество лайма и смешать с водой и медом.Пейте этот напиток регулярно.Плечевой массаж. Обратитесь к квалифицированному массажисту, но прежде получите добро на проведение этого массажа от своего лечащего врача. В некоторых случаях массаж может быть опасным и даже вредным.