Ученые развенчали миф об опасности кофе
Исследователи Лондонского университета королевы Марии в Великобритании установили, что частое употребление кофе не является опасным для кровеносных сосудов. Таким образом, опровержены выводы ряда предыдущих научных работ.
Участие в исследовании приняли восемь тысяч человек. Все они были поделены по количеству выпитых в день чашек кофе, образовав три группы.
В первой группе участники выпивали по одной чашке в день, во второй — от двух до трех, а в третей — более трех чашек в день, включая выпивающих до 25 чашек.
В итоге было доказано, что даже 25 ежедневных чашек кофе не влияют на эластичность артерий. Однако параллельно учитывался ряд других факторов, среди которых диета, курение и т.п.
В итоге выяснилось, что употребляющие кофе в большом количестве, как правило, регулярно употребляли алкоголь и курили. Этим и объясняется полученная ранее связь между обильным употреблением кофе и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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