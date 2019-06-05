Названы ранние симптомы рака толстой кишки

Выявление симптомов рака толстой кишки (колоректального рака) затрудняется сложностью строения и функционирования пищеварительной системы.

Многие симптомы могут указывать на этот тип онкозаболевания, инфекции или воспалительные заболевания кишечника — это первые сигналы для обращения к врачу и прохождения обследования.

Симптомы рака толстой кишки у мужчин и женщин одинаковы. Список, который включают в себя следующее:

изменения в привычках кишечника, если они длятся более нескольких дней: запор, диарея;

судороги и вздутие живота;

ощущение полного кишечника из-за роста опухоли;

кровь в кале;

необъяснимая потеря веса;

усталость;

одышка.

Факторы, которые могут увеличить риск развития рака толстой кишки:

колоректальные полипы или воспалительные заболевания кишечника;

некоторые наследственные генные мутации (наследственный неполипозный рак прямой кишки);

возраст;

диабет 2 типа;

принадлежность к некоторым этническим группам (афроамериканцы).

Снизить вероятность развития рака толстой кишки можно путем внесения изменений в образ жизни, в частности, изменить привычки в питании.

По данным Американского онкологического общества (ACS), диета с высоким содержанием красного мяса или переработанных мясных продуктов увеличивает риск развития колоректального рака.

К таким продуктам относятся:

говядина;

свинина;

ягненок;

печень;

фастфуды.

Также избыточный вес или ожирение является фактором риска. У мужчин обнаружено более сильную связь между ожирением и колоректальным раком.

Отсутствие физической активности, употребление алкоголя регулярно и в больших количествах также увеличивает риск развития данной онкологии. Курение увеличивает риск развития многих других видов рака, в том числе, и колоректального.

Распознание симптомов и своевременный визит к врачу способствует ранней диагностике, которая имеет решающее значение для успешного лечения больных с раком толстой кишки.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил stulout в категорию Онкология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь