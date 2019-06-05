Названы ранние симптомы рака толстой кишки

Выявление симптомов рака толстой кишки (колоректального рака) затрудняется сложностью строения и функционирования пищеварительной системы.Многие симптомы могут указывать на этот тип онкозаболевания, инфекции или воспалительные заболевания кишечника — это первые сигналы для обращения к врачу и прохождения обследования.Симптомы рака толстой кишки у мужчин и женщин одинаковы. Список, который включают в себя следующее:изменения в привычках кишечника, если они длятся более нескольких дней: запор, диарея;судороги и вздутие живота;ощущение полного кишечника из-за роста опухоли;кровь в кале;необъяснимая потеря веса;усталость;одышка.Факторы, которые могут увеличить риск развития рака толстой кишки:колоректальные полипы или воспалительные заболевания кишечника;некоторые наследственные генные мутации (наследственный неполипозный рак прямой кишки);возраст;диабет 2 типа;принадлежность к некоторым этническим группам (афроамериканцы).Снизить вероятность развития рака толстой кишки можно путем внесения изменений в образ жизни, в частности, изменить привычки в питании.По данным Американского онкологического общества (ACS), диета с высоким содержанием красного мяса или переработанных мясных продуктов увеличивает риск развития колоректального рака.К таким продуктам относятся:говядина;свинина;ягненок;печень;фастфуды.Также избыточный вес или ожирение является фактором риска. У мужчин обнаружено более сильную связь между ожирением и колоректальным раком.Отсутствие физической активности, употребление алкоголя регулярно и в больших количествах также увеличивает риск развития данной онкологии. Курение увеличивает риск развития многих других видов рака, в том числе, и колоректального.Распознание симптомов и своевременный визит к врачу способствует ранней диагностике, которая имеет решающее значение для успешного лечения больных с раком толстой кишки.