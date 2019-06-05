Кардиологи поделились простой диетой, защищающей сердце

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Одна из главных особенностей диеты — низкое количество употребляемой соли.Диету DASH, которая подразумевает снижение количества соли в рационе, помогает снизить риск развития сердечной недостаточности в два раза.Американские ученые установили, что диета DASH снижает риск развития сердечной недостаточности на 50%. Как заявила Клаудия Л. Кампос, ведущий автор исследования — диета работает лучше любых профилактических лекарств.Сама аббревиатура DASH означает — диетический подход к прекращению гипертонии. Однако, помимо регулирования давления, диета DASH предотвращает некоторые виды рака, снижает уровень холестерина и улучшает показатели липидного профиля в целом, снижает риск развития сахарного диабета. В январе этого года диета DASH заняла второе место в рейтинге лучших типов питания на 2019 год, по версии журнала U.S. News & World Report.В целом диета базируется на употреблении большого количества свежих овощей и фруктов, орехов, цельного зерна, мяса домашней птицы, рыбы, а также нежирных молочных продуктов. Также она предполагает минимальное употребление соли и отказ от алкоголя. Однако употребление соли советуют снижать плавно.Сначала до 1 чайной ложки (2400 мг) в день а затем до 2/3 (1500 мг) в день. Особое внимание нужно обратить на солесодержащие продукты, которые вообще лучше исключить из рациона. Диета предполагает отказ от жирной, сладкой, соленой, копченой и консервированной пищи.