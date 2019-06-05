Чистка зубов может защитить от опасной болезни
Чистка зубов поможет защититься от болезни Альцгеймера, считают ученые из Бергенского университета.
Ранее уже было известно, что бактерии, вызывающие гингивит (воспаление десен) способны проникать изо рта в мозг, где выделяемые ими вредные ферменты разрушают нервные клетки. Теперь же, исследовав ткани мозга 53 человек с болезнью Альцгеймера, исследователи установили, что в 96% случаев в образцах присутствовали эти ферменты.
Сами по себе бактерии из ротовой полости, как отмечают ученые, не могут вызвать болезнь Альцгеймера, однако если в организме есть предпосылки для развития этого нейродегенеративного заболевания, то бактерии серьезно повышают риски. Поэтому, чтобы снизить риски, необходимо тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью.
Особенно внимательны к гигиене полости рта должны быть люди, у которых уже диагностирована болезнь Альцгеймера и развился гингивит. Им следует как можно скорее обратиться к стоматологу и подобрать подходящее лечение.
Исследователи уже разработали препарат, блокирующий воздействие вредных ферментов на мозг, однако его еще предстоит протестировать.
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