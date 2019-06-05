Чистка зубов может защитить от опасной болезни

Бактерии проникают изо рта в мозг.Чистка зубов поможет защититься от болезни Альцгеймера, считают ученые из Бергенского университета.Ранее уже было известно, что бактерии, вызывающие гингивит (воспаление десен) способны проникать изо рта в мозг, где выделяемые ими вредные ферменты разрушают нервные клетки. Теперь же, исследовав ткани мозга 53 человек с болезнью Альцгеймера, исследователи установили, что в 96% случаев в образцах присутствовали эти ферменты.Сами по себе бактерии из ротовой полости, как отмечают ученые, не могут вызвать болезнь Альцгеймера, однако если в организме есть предпосылки для развития этого нейродегенеративного заболевания, то бактерии серьезно повышают риски. Поэтому, чтобы снизить риски, необходимо тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью.Особенно внимательны к гигиене полости рта должны быть люди, у которых уже диагностирована болезнь Альцгеймера и развился гингивит. Им следует как можно скорее обратиться к стоматологу и подобрать подходящее лечение.Исследователи уже разработали препарат, блокирующий воздействие вредных ферментов на мозг, однако его еще предстоит протестировать.