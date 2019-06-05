Медики опровергли вред кофе для кровеносных сосудов

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Даже 25 чашек влияют на эластичность артерий, как одна.Британские ученые в своем новом исследовании с участием 8 тысяч человек выяснили, что частое употребление кофе не несет никакой опасности для кровеносных сосудов.Участников эксперимента разделили на три группы в зависимости от количества чашек, принимаемых в день:те, кто пьет чашку кофе в день, но не каждый день;те, кто пьет две-три чашки в день;те, кто пьет более трех чашек в день.В исследовании не участвовали те люди, которые выпивают более 25 чашек кофе в день. Во время своего исследования ученые также учитывали такие факторы, как возраст, курение, диета и артериальное давление.Результаты исследования подтвердили позывное влияние кофе на здоровье человека — даже 25 чашек кофе в день не несут угрозы эластичности артерий.Более того, огромные объемы кофе (от 5 до 25 чашек в день) влияют на эластичность артерий точно так же, как и одна чашка кофе.Стоит заметить, что люди, которые употребляли много кофе, в подавляющем большинстве оказывались курильщиками-мужчинами, и регулярнее употребляли алкоголь. Именно этим ученые объяснили, почему раньше шла речь о связи между высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и большими ежедневными дозами тонизирующего напитка.