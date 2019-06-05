Прием этих лекарств может спровоцировать депрессию

Осторожнее с побочными эффектами.Почти все действенные лекарства имеют побочные действия и противопоказания, поэтому перед лечением нужно проконсультироваться с врачом о целесообразности приема того или иного препарата. Список составил психотерапевт Сергей Кистенев, он будет полезен для врачей и для пациентов.Гипотензивные препаратыСимпатолитики:Препараты раувольфии (резерпин, раунатин);Гуанетидин (октадин).Препараты из миотропным действием:Гидралазин (апрессин).Препараты, стимулирующие центральные А.2-адренорецепторы:Клонидин (клофелин, гемитон);Метилдофа (альдомет, допегит).А-адреноблокаторы:Пропранолол (обзидан, анаприлин, индерал).Блокаторы кальциевых каналов:Верапамил (верапамил, изоптин, финоптин),Нифедипин (адалат, кордафен, кордипин, коринфар, нифекард).Антимикробные препаратыПроизводные гидразида изоникотиновой кислоты:Этионамид;Изониазид (нидразид).Противогрибковые антибиотики:Амфотерицин В (фунгизон).Антиаритмические препаратыСердечные гликозиды:Дигоксин (ланикор).Антиаритмические препараты I класса:Прокаинамид (новокаинамид).Гормональные препаратыАналоги АКТГ;Глюкокортикоиды;Анаболические стероиды;Оральные контрацептивы, содержащие эстроген и прогестин;Гиполипидемические препараты.Препараты, препятствующие всасыванию холестерина в кишечнике:Холестирамин (квестран, колестрол).Ингибиторы синтеза холестерина:Правастатин (липостат);Химиотерапевтические препараты.Интерфероны.Системные ретиноиды.Препараты, снижающие активность кислотно-пептического фактора.Блокаторы Н1-рецепторов:Циметидин (гистодил, тагамет);Ранитидин (гистак, зантак, ранисан).Прежде чем назначить эти препараты целесообразно провести диагностику депрессивных состояний, чтобы не ухудшить уже имеющуюся симптоматику.