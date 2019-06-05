Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками

Они способны навредить.Ученые выяснили, чем именно небезопасны для человека и окружающей среды влажные салфетки.Влажные салфетки порядком упростили нашу жизнь. Они всегда под рукой и выручают, когда срочно нужно вытереть руки или лицо. Однако недавно британские исследователи выяснили, что они способны навредить.А причины следующие:В их составе присутствуют консерванты, которые могут раздражать кожу взрослого человека и особенно малышей. Кроме того, аллергическую реакцию могут вызывать анисовая и янтарные кислоты, которыми часто пропитаны влажные салфетки.Салфетки распространяют бактерии. Вот типичный пример: вы обедаете в общепите и случайно роняете на кофту еду. Вы вытираете салфеткой одежду, а потом ей же — руки. Однако это лишь разносит бактерии. В таких ситуациях лучше мойте руки под водой и с мылом.Влажные салфетки вредят окружающей среде, так как в них могут присутствовать волокна пластика. Когда они попадают в крупные водоемы, то их могут съесть животные.Это затем может привести к их гибели.Наносится вред бытовой жизни дома, если их смывать в унитаз. Люди часто это делают и не понимают, что так может забиться канализация.Специалисты советуют не злоупотреблять влажными салфетками. В тех случаях, когда можно вымыть руки, лучше использовать мыло и воду. Так надёжнее!