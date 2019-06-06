Диетологи объяснили, можно ли есть клубнику при похудении

Эта ягода содержит множество полезных веществ.Пришло лето, а вместе с ним наступил сезон клубники. Если вы являетесь любителем этой сладкой ягоды, но при этом хотите похудеть, следует обратить внимание на некоторые важные моменты. На своей странице в Instagram диетолог Инна рассказала, как, когда и сколько можно ее употреблять.Эксперт отметила, что клубника является одним из лидеров среди ягод по содержанию витаминов и минералов.Плюсов у клубники много:Является природным антиоксидантом;Способствует нормализации уровня сахара в крови, улучшает обмен веществ;Содержит огромное количество Калия и много других витаминов и микроэлементов;Обладает мега низкой калорийностью для ягод;На 100 г клубники приходится около 30 калорий, бжу 0,6/0,3/7.У клубники низкий Гликемический индекс, а значит она не вызывает резкого повышения сахара в крови. И ее даже рекомендуют людям с диабетом.Но есть и минусы:Клубника сильный аллерген и людям с склонностью к аллергии лучше быть аккуратнее.Клубнику не рекомендуют людям с проблемами желудка.А теперь важный вопрос: сколько можно и когда?Если вы худеете, то я советую клубнику, как и любые другие фрукты/ягоды есть или с завтраком или на перекус. Какой бы не была клубника прекрасной, а перебарщивать не стоит. 300-350 г прекрасно подойдет.