Дерматолог подсказал, как правильно выбрать солнцезащитный крем

Все зависит от типа кожи.Чтобы защитить себя от солнечных ожогов, морщин, сухости, аллергии или гипопигментации, которые можем получить от слишком большой дозы ультрафиолета, человек должен выбирать правильные средства защиты.Дерматолог Людмила Бондарчук подобрала лучшие рекомендации. Сезон отпусков в разгаре, некоторые уже наслаждаются солнечными ваннами, другие – только мечтают о них. Однако нужно понимать, что солнечные лучи не только придают темный цвет коже, но и могут нанести и вред.Поэтому нужно правильно выбрать солнцезащитные средства.Зачем кремы с SPF?Ежедневного ухода, который включает очистку и увлажнение, летом коже будет мало. Конечно, в жаркое время она сама защищает себя, становясь грубой и выделяя больше жира, чем в демисезонный и зимний периоды. Однако недостаточно и этого. Поэтому дерматологи рекомендуют постоянно носить в косметичке крем, который убережет от солнечных ожогов. На тюбике такого обязательно должна быть нанесена маркировка SPF.SPF или Sun Protection Factor ( «солнцезащитный фактор») – это отметка, которая вместе с индексом, который возле нее, значит, сколько кожа сможет без защитного крема.Как же это рассчитать? Просто. Сначала надо посмотреть на цифры возле этих трех букв, а также определить, сколько времени вы можете подставлять лицо и тело под прямые лучи. Например, если сгореть ваша кожа без защитного средства может через минут 10, то, нанеся такой крем с индексом, например, 30 есть риск обгореть через 5 часов.Есть четыре степени защиты солнцезащитных кремов:Низкий (2-5)Средний (6-11)Высокий (12-19)Очень высокий (20-100)Однако следует понимать: если наша кожа и покрыта солнцезащитным кремом, то он не имеет 100%-ного эффекта, каким бы высоким ни была степень его защиты. Поэтому на открытом солнце с 11-и и до 17-и наше тело не должно находиться, – уверяет дерматолог Людмила Бондарчук.Это и потому, что воздействие ультрафиолета, который выделяют солнечные лучи, порой все же сильнее кремов с индексом SPF. Поэтому, выбирая солнцезащитное средство, рекомендуем отдавать предпочтение тому, где еще есть отметки UVA и UVB. Такая маркировка означает широкий спектр защиты, который убережет кожу от А и B лучей. Ведь из-за действия первых она раньше стареет, на ней появляются пигментные пятна или даже злокачественные образования, другие же вызывают покраснение, ожоги и аллергию.Определите фототип и тип вашей кожиЗайти в магазин или аптеку и схватить солнцезащитный крем, который первым попадет под руку, – не вариант. И брать за основу индексы SPF и наличие фильтров UVA и UVB – это только, скажем, дело цифр. Отталкиваться же нужно, прежде всего, от фототипа и типа кожи. Для этого следует подойти к зеркалу и присмотреться к своему лицу. Не наносите на него тональный крем или пудру, без них удастся точно определить, признаки какого фототипа у вас преобладают. При визуальном анализе учтите еще и цвет волос и глаз.Ориентироваться будем на классификацию Томаса Фицпатрика. Врач определил целых шесть типов внешности, однако к рассмотрению возьмем четыре, поскольку представители пятого и шестого проживают в Индонезии и африканских странах.ПервыйИли кельтский. Это блондины и рыжеволосые, с голубыми или зелеными глазами. Кожа у этих людей светлая, в основном усыпана веснушками. К сожалению, представителям этого типа о бронзовом, а тем более о шоколадном загаре остается только мечтать. Получить покраснение или ожоги их кожа может даже после 10-ти минут пребывания под прямыми солнечными лучами.ВторойЕго еще называют нордическим или скандинавским. Те, кто принадлежит к этому фототипу, являются блондинами или светло-русыми, их кожа тоже светлого цвета, однако без веснушек. Обжечься на солнце она может ориентировочно через полчаса, однако после нескольких дней покрасневшее место, которое поразили солнечные лучи, приобретает золотисто-коричневый оттенок.Эти люди наиболее уязвимы и наиболее чувствительны к солнцу, поэтому должны выбирать кремы с высокой степенью защиты от +30 до +50. Если на отдыхе представители первого и второго фототипов находятся в солнечных широтах, то пользоваться защищающим кожу средством должны регулярно, чуть ли не каждый час. Следует учесть, чтобы он был водостойкий,– советует дерматолог.ТретийДругим словом – европейский. Загореть тем, кто имеет темную кожу, русые или каштановые волосы, светло-карие, зеленые или темно-карие глаза, уже легче. Однако и этим людям к солнцу себя надо приучать. Тогда кожа приобретет равномерной коричневый загар.ЧетвертыйИменно так выглядят жители Средиземноморья: испанцы, итальянцы или португальцы. Поэтому другое название этого фототипа – средиземноморский или южноевропейский. Его представителям свойственны смуглая кожа, темно-каштановые или черные волосы, темные глаза. Во время загара риск обгореть минимальный.«Кожа представителей третьего и четвертого фототипов не является такой уж чувствительной, потому что защищена собственным пигментом меланином. Однако это не означает, что о защите от ультрафиолета стоит забыть и находиться на солнце нон-стоп. Солнцезащитные средства с индексом от 20 до 5 нужно наносить перед выходом на пляж, а также в течение дня, причем на все тело», – говорит дерматолог Людмила Бондарчук.Однако не спешите отходить от зеркала и еще несколько минут не наносите на лицо косметику. Чтобы обеспечить комплексный уход за кожей летом и уберечь ее от солнечных неприятностей, определите еще и тип своей кожи.СухаяТакая у вас, если после мороза, ветра или жары на ней появляются покраснения, а умывание влечет за собой ощущение стянутости. В молодом и среднем возрасте она сохраняет свою естественность, ей свойственна матовость и отсутствие пор. Однако после 25 можно заметить первые морщины и раздражения. Сухой кожа делается и тогда, когда организму не хватает витаминов группы A, C и PP.ЖирнаяКожа чрезмерно блестит? На ней видно угри, черные точки и поры, а цвет ее тусклый? Должны признать, что имеете жирный тип кожи. Такой легко подвергается воспалительным процессам, но имеет существенное преимущество: выделяющийся жир создает защитную пленку, которая не дает влаге испаряться и блокирует проникновение вредных веществ. Еще медики говорят: с возрастом жирная кожа становится комбинированной, такие изменения происходят до 30-ти лет.Комбинированная (смешанная)Сегодня такой тип встречается чаще всего. Его обуславливает то, что жировая смазка по различным участкам лица распределяется неравномерно. Поэтому признаки жирной кожа имеет на лбу, носу и подбородке, то есть в Т-зоне, зато сухость может проявляться вокруг глаз и на щеках. Не сомневайтесь, что имеете такой, когда зимой замечаете ее жестковатость, а летом – усиленную жирность.НормальнаяЕсли признаков, которые мы приводили выше, описывая три типа кожи, вы у себя не обнаружили, то вам крупно повезло! Так как имеете нормальную кожу, количество жира и влаги которой сбалансировано. Такая даже без макияжа выглядит здоровой, чистой и свежей. Благодаря равномерному кровоснабжению является розовой, без черных точек, пор и морщин, на ощупь – гладкая и упругая. Для нормальной кожи достаточно минимального ухода и защиты.Однако те, кто имеет чувствительную кожу, должны пользоваться гипоаллергенными средствами. Владельцам сухого типа желательно присматриваться к таким в форме кремов. Те же, у кого кожа является жирной или комбинированной, в идеале должны наносить на нее солнцезащитную косметику с легкой текстурой: флюиды, эмульсии, некомедогенные средства, то есть такие, которые не закупоривают на лице поры,– отмечает дерматолог.Дополнительная защитаУход за кожей во время загара – неотъемлемый компонент того, чтобы в течение жаркого сезона сохранить ее здоровой. Однако дерматолог Людмила Бондарчук убеждает: не стоит забывать о том, что в заботе она нуждается и после солнечных ванн или купания.Советую воспользоваться средствами после загара. Ведь соленая морская вода и палящее солнце еще больше сушат кожу. Поэтому после душа намажьте тело восстанавливающим и увлажняющим кремами.Еще врачи рекомендуют пить много воды, употреблять овощи и фрукты, а также носить солнцезащитные очки и широкие шляпки. Если же в планах – загорать на пляже, стоит прихватить с собой зонтик. Такие «бонусы» придадут уверенности, что солнечные лучи не навредят вашей коже и желаемый загар она получит в безопасном режиме.Как правильно пользоваться солнцезащитным кремомНаносить это средство необходимо толстым слоем. Чтобы помазать тело взрослого человека, нужно 6 полных чайных ложек средства.Половина чайной ложки идет на одну руку, лицо, шею и уши. А вот на ногу, грудную клетку и живот, спину идет больше чайной ложки.Не стоит обходить шею, виски и уши, поэтому обязательно нанесите солнцезащитный крем на эти участки. Обязательно повторно наносить солнцезащитный крем.Британская ассоциация дерматологов советует наносить средства защиты от солнца за 15-30 минут до выхода, а также через каждые 2 часа. После того, как вы покупались или вытерлись полотенцем, снова нанесите средство.