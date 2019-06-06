Медики рассказали, кому полезно безалкогольное пиво

Вредит ли оно беременным.Есть мнение, что безалкогольное пиво – это не пиво, а просто несладкая газировка. Но это не так.Безалкогольное пиво делают так же, как и алкогольное, но с одним дополнительным этапом, на котором из напитка удаляют алкоголь.Алкоголь выделяют из готового продукта. Это происходит с помощью физических методов: вакуумной дистилляции, фильтрации, адсорбции, диализа или обратного осмоса. Считается лучшим способом изготовления безалкогольного пива – из состава удаляют только алкоголь.Пиво разбавляют. Для производства берут больше сухого вещества, чтобы получить более концентрированный напиток. В конце смесь разбавляют дистиллированной водой, чтобы снизить количество алкоголя менее чем 0,05%. Из-за разведения вкус пива становится менее насыщенным.Прерывают брожение сусла. Химический процесс, при котором образуется алкоголь, искусственно прерывают. Так пивовары могут уменьшить количество спирта в конечном продукте. Иногда на производстве используют специальные дрожжи, которые не перерабатывают углеводы в алкоголь. Прерывание брожения влияет на вкус пива – в нем остаются сахар и крахмал, из-за чего напиток становится сладковатым.Узнать, каким образом производят безалкогольное пиво, проще всего на официальном сайте производителя.Безалкогольное пиво и его влияние на организмВ большинстве исследований все негативные эффекты пива связывают с повышенным поступлением в организм алкоголя. Именно алкоголь нарушает функцию печени, ведет к алкоголизму, способствует ожирению и повышает риск некоторых форм рака.Однако умеренный прием даже алкогольного пива не вредит здоровью, а в некоторых случаях может быть даже полезен. Умеренный прием – это 350 мл 5% пива в день для женщин и в 2 раза больше для мужчин (Американские диетические рекомендации). По данным исследований, такие дозы снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают шанс развития рака простаты и кишечника, стимулируют иммунитет и препятствуют разрушению костей.Безалкогольное пиво и беременностьПри беременности нельзя пить алкоголь – он наносит вред плоду. Не существует каких-либо допустимых норм – даже незначительное количество этилового спирта может навредить.В безалкогольном пиве может содержаться до 0,5% алкоголя. Поэтому ученые не рекомендуют пить безалкогольное пиво беременным и кормящим грудью матерям.