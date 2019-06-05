Эти продукты можно есть без ущерба фигуре
Всем хочется есть много и вкусно, оставаясь при этом стройным. По мнению диетологов, такое вполне возможно! Мы подготовили для вас полезный список. В нём 15 низкокалорийных и богатых клетчаткой продуктов, которые можно есть каждый день без ущерба фигуре.
Яйца
В любом объеме не заставят набирать вес из-за низкой энергетической ценности.
Цуккини
Содержат всего 42 кКал. К тому же, они помогают улучшить работу кишечника.
Сливы и яблоки
Дарят долгое ощущение сытости и улучшают пищеварение. В них много полезного витамина С и всего 50 кКал.
Клубника и клюква
Улучшают пищеварение, помогают работе сердца, насыщают организм витамином С.
Огурцы
Помогают похудеть и избавляют от вздутия живота.
Сельдерей
Способствует потере веса, так как он может детоксифицировать организм. Это растение на 95% состоит из воды.
Дыня и арбуз
Выводят из организма токсины и насыщают его водой. В них содержится всего 60-70 кКал.
Ананас
Помогает расщеплять жиры и ускорить обмен веществ.
Водоросли
Налаживает работу щитовидной железы благодаря насыщению организма йодом.
Баклажаны
Можно есть как вареными, так и жареными. Одна порция этого овоща содержит всего 24 кКал.
Брокколи и другая капуста
Специалисты рекомендуют есть два раза в день. В них много питательных компонентов, взаимодействующих с йодом.
Салат
Богат фолиевой кислотой. А в одном листе салата содержится всего 3 кКал.
Свекла
В ней много марганца, который приводит в норму уровень сахара в крови. Одна порция свеклы имеет 40 кКал.
Грейпфруты, апельсины и мандарины
Содержат в себе много витамина С и флавоноидов. Эти компоненты помогают улучшить здоровье кожи, пищеварительной системы и печени.
Попкорн
Пожалуй, этот продукт вы точно не ожидали здесь увидеть. На самом деле, одна порция несоленого лакомства имеет всего 31 Ккал, если в него не добавлять масло.
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