Эти продукты можно есть без ущерба фигуре

Есть много и вкусно можно даже худеющим.Всем хочется есть много и вкусно, оставаясь при этом стройным. По мнению диетологов, такое вполне возможно! Мы подготовили для вас полезный список. В нём 15 низкокалорийных и богатых клетчаткой продуктов, которые можно есть каждый день без ущерба фигуре.ЯйцаВ любом объеме не заставят набирать вес из-за низкой энергетической ценности.ЦуккиниСодержат всего 42 кКал. К тому же, они помогают улучшить работу кишечника.Сливы и яблокиДарят долгое ощущение сытости и улучшают пищеварение. В них много полезного витамина С и всего 50 кКал.Клубника и клюкваУлучшают пищеварение, помогают работе сердца, насыщают организм витамином С.ОгурцыПомогают похудеть и избавляют от вздутия живота.СельдерейСпособствует потере веса, так как он может детоксифицировать организм. Это растение на 95% состоит из воды.Дыня и арбузВыводят из организма токсины и насыщают его водой. В них содержится всего 60-70 кКал.АнанасПомогает расщеплять жиры и ускорить обмен веществ.ВодорослиНалаживает работу щитовидной железы благодаря насыщению организма йодом.БаклажаныМожно есть как вареными, так и жареными. Одна порция этого овоща содержит всего 24 кКал.Брокколи и другая капустаСпециалисты рекомендуют есть два раза в день. В них много питательных компонентов, взаимодействующих с йодом.СалатБогат фолиевой кислотой. А в одном листе салата содержится всего 3 кКал.СвеклаВ ней много марганца, который приводит в норму уровень сахара в крови. Одна порция свеклы имеет 40 кКал.Грейпфруты, апельсины и мандариныСодержат в себе много витамина С и флавоноидов. Эти компоненты помогают улучшить здоровье кожи, пищеварительной системы и печени.ПопкорнПожалуй, этот продукт вы точно не ожидали здесь увидеть. На самом деле, одна порция несоленого лакомства имеет всего 31 Ккал, если в него не добавлять масло.