Диетологи назвали полезные свойства кефира

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Мы наслышаны, что кефир полезен, но вот что именно происходит с нашим организмом при частом употреблении этого продукта мало кто знает.Поэтому давайте разберемся, когда и как лучше пить кефир, чтобы получить от него максимальную пользу.Кефир обладает легкими мочегонными свойствами, поэтому рекомендуется всем, у кого есть проблемы с отеками и даже повышенное давление.Пейте кефир тогда, когда ваш желудок максимально пуст. Причем употребляйте продукт с минимумом добавок. Если же вы просто употребляете кефир для удовольствия, ему есть место и в утреннем, и в дневном, и даже в вечернем меню.Кефир – универсальный продукт для регуляции скорости пищеварения. Свежий кефир слабит, а вот «старый» – старше 3 дней – наоборот, крепит.Кефир на ночь полезен также, как и в любое другое время. Кроме того выпитый на ночь кефир улучшает флору кишечника и укрепляет сон. Молочные белки, которые в нем содержатся, богаты аминокислотой триптофаном – ключевым продуктом для качественного и спокойного сна.Если вы худеете или просто поддерживаете свой вес, стакан кефира поможет перебить аппетит в самое тяжелое вечернее время. Пожалуй, не стоит злоупотреблять кефиром на ночь только тем людям, у которых очень быстро выводится жидкость. Или следует выпить стаканчик кефира за 2 часа до предполагаемого сна.