Велосипед помогает женщинам защититься от набора веса перед менопаузой

Всего пять дополнительных минут на велосипеде помогают женщинам лучше контролировать вес на пороге менопаузы, показало исследование.

Согласно выводам, которые были сделаны специалистами Гарвардской школы общественного здравоохранения в США, небольшое увеличение нагрузки в виде езды на велосипеде помогает женщинам при наступлении менопаузы лучше защищаться от набора веса, который обычно имеет место в этот период жизни в связи с изменениями гормонального статуса.

«Увеличение времени, проведенного в седле велосипеда, уменьшает прирост веса с годами. Чем больше женщина проводит времени на велосипеде, - тем лучше», - заявили авторы исследования.

Этому заявлению предшествовало изучение уровня физической активности и колебаний веса у 18 тысяч женщин, за которыми наблюдали в течение 16 лет. Результаты показали, что участницы проекта набрали в среднем за период наблюдений 9,3 кг добавочного веса. В то же время исследователи констатировали: хотя по мере прожитых лет вес набрали все участницы, у некоторых женщин прибавка в весе ограничилась количеством, не превышающим 5% от первоначальной массы тела, тогда как у других значительно превысила этот порог.

В частности, авторы работы выяснили, что женщины, которые тратили на велосипедную езду более 4 часов в неделю, на 26% реже набирали вес, превышающий 5% от прежней массы тела.
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