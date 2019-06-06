5 советов от врачей для людей с сидячей работой

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сидячая работа в офисе связана со многими рисками для здоровья. Специалисты дали несколько советов, которые помогут поддержать здоровье при многочасовом сидении на стуле.Не сидеть постоянно. По словам врача-кардиолога Владимира Хорошева, обладателям офисных специальностей нужно регулярно подниматься со стула и прохаживаться. По меньшей мере следует вставать и ходить раз в час. Наиболее полезным в такие моменты врач считает ходьбу по лестнице, он советует подниматься и спускаться пешком на два–три этажа.Тянуть стопы. Многие, сидя за столом, делают вращательные движения стопами, чтобы избежать застоя крови. Врач Владимир Хорошев отметил, что гораздо правильнее делать другое упражнение, при выполнении которого нужно тянуть стопы от себя и на себя, - что важно, медленно. Такое упражнение стимулирует икроножные мышцы, предупреждается развитие варикоза, тромбов, улучшает кровоснабжение сердца и головного мозга.Катать стопами предметы. Такой совет обладателям сидячей работы дала тренер Марина Сасс. Под столом полезно раскатывать стопами подручные предметы – такие действия способствуют снятию напряжения, помогают поддержать опорную функцию стоп.Делать упражнения в положении сидя. По словам экспертов, сидя на стуле, можно поочередно разгибать ноги или приподнимать их и фиксировать в положении параллельно полу. Варианты других упражнений - сжимать эспандер для кистей, напрягать пресс, втягивая живот, выполнять упражнения Кегеля, напрягать ягодицы.Облегчать нагрузку. При длительном сидении на стуле важно не держать все время ноги опущенными на пол, это способствует нарушению кровообращения в конечностях, повышает риски варикоза и тромбофлебита. Время от времени под ноги следует подставлять опору, чтобы они могли принять горизонтальное положение и отдохнуть. Под спину, в свою очередь, врачи советуют найти подушку, которая бы подпирала позвоночник в области поясницы. Такая опора защищает позвонки от перегрузки, протрузий и грыж.