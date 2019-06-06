25 чашек кофе в день не опасны для сердца

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Вполне возможно, что традиционные опасения от злоупотребления кофе ни на чем не основаны. Новое исследование показало, что данный напиток не угрожает нашему здоровью.Радостная новость для огромной армии любителей кофе. Даже если человек употребляет по 25 чашек этого напитка в день, он не наносит никакого вреда своему сердцу. Предыдущие исследования приходили к выводу о том, что кофе способен сужать артерии и делать их более регидными. Именно поэтому любителям данного напитка рекомендовали сократить его употребления. Однако исследование с участием более 8 000 жителей Великобритании показало, что среднестатистические 5 чашек кофе в день для наших артерий ничуть не более опасны, чем всего одна чашка.Эксперты из Queen Mary University of London разделили 8 412 добровольцев на три группы. В первой группе употребляли менее одной чашки кофе в день, во второй - от одной до трех, а в третьей пили более трех чашек. Некоторые участники третьей группы выпивали по 25 чашек кофе в день. Итоговое обследование здоровья показало, что во всех трех группах состояние артерий в частности, и сердечно-сосудистой системы в целом ничуть не изменилось. Исследование не пришло к выводу о том, что кофе сужает артерии, увеличивает нагрузку на сердце и повышает вероятность инфаркта или инсульта.Исследователи подчеркивают, что в будущем будут самым тщательным образом наблюдать за участниками третьей группы, которые выпивают очень много кофе. Возможно, эти наблюдения позволят установить те самые безопасные лимиты данного напитка для среднестатистического человека.