Назван напиток, снижающий артериальное давление
Ученые установили, что всем известный напиток на основе чайного гриба, является хорошим средством для снижения повышенного артериального давления при регулярном приеме.
Ученые провели шесть тестирований двух групп добровольцев с гипертонией. В первой из них испытуемые в течение двух месяцев ежедневно пили напиток на основе чайного гриба по мере наступления жажды. Испытуемые второй группы имели рацион, в котором содержалось мало пищи с живыми микроорганизмами — пробиотиками.
По окончании эксперимента ученые диагностировали резкое снижение повышенного артериального давления у добровольцев из первой группы, тогда как у участников второй группы подобного не наблюдалось.
Ученые объясняют полезные свойства напитка на основе чайного гриба тем, что содержащиеся в нем полезные бактерии подавляют воздействие жирной и соленой пищи в организме человека, нормализуя флору кишечника, что ведет к снижению повышенного артериального давления.
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Добавил ignat в категорию Кардиология
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