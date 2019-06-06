Названы лучшие напитки для жаркой погоды

В жару лучше всего пить теплый чай.Привычка пить в жаркую погоду ледяные напитки могут вызвать спазм желудка, а утолять жажду лучше теплыми травяным или зеленым чаями.Холодные напитки в жару могут быть опасны фарингитами, воспалением горла, вызвать спазм желудка, к тому же они повышают потоотделение, отчего переносить высокие температуры становится только сложнее.В жаркую погоду прекрасно утоляет жажду слабо заваренный теплый чай. В него хорошо бы выжать дольку лимона или апельсина – это только улучшит его свойства.«Теплый травяной или зеленый чай помогут регуляции температуры тела и даже снизит ее на градус-полтора, что поможет работе внутренних органов и повысит работоспособность. Также летом желательно пить едва теплые отвары и настои из лекарственных растений – к примеру, из плодов шиповника и листиков мяты. В отвар можно добавить ломтик лимона или ложечку меда для вкуса. При проблемах с сосудами и давлением рекомендуется чай из листьев брусники, который следует пить половине стакана между приемами пищи и на протяжении дня.Также эксперт рекомендует ежедневно выпивать стакан свежевыжатого сока или ягодного смузи, так как они содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, которые организм теряет вместе с потом.Обязательно употребляйте больше чистой воды, но понемногу, небольшими глотками, потому что если выпить стакан залпом, на ЖКТ обрушиться огромный объем, что также негативно повлияет на самочувствие.