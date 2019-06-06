Деликатный вопрос: как избавиться от запора

На запоры жалуются немало людей. Причём не только пожилые, но и молодое поколение. Как избавиться от этой проблемы, рассказали эксперты.Прежде чем приступить к рассказу о методах борьбы с запорами, нужно разобраться, по каким причинам они возникают. Очень сложно установить, каковы нормы опорожнения кишечника. Ведь каждый организм индивидуален. Для кого-то нормально ходить в туалет раз в день, а другие делают это раза три в неделю.В большинстве ситуаций запор возникает из-за наследственных причин. Однако немалую роль в этом также играют неправильное питание или нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.Очень часто запор связывают с ослабление моторики толстой кишки, особенно её финишных отделах - сигмовидной и прямой кишках. Именно они ответственны за передвижение каловых масс и выход их из организма. А вот нарушения здесь могут спровоцировать следующие факторы:Неправильное питаниеНесоблюдение питьевого режимаДлительный приём некоторых лекарствБеспорядочный режим питанияГормональный сбойВоспалительные процессы и новообразования в кишечникеНевролтгические, эндокринные, гастроэнтерологические болезниСмена обстановки, стрессыТяжёлые физические нагрузкиКак распознать, что у вас действительно запор? Во-первых, потуги при дефекации занимают приблизительно четверть времени, затраченного на весь процесс.Во-вторых, кал имеет твёрдую консистенцию в виде комочков. Это часто может приводить к травмам заднего прохода.В-третьих, даже после дефекации сохраняется впечатление, что нужно ещё сходить в туалет по-большому.И наконец, в неделю вы ходите в туалет два раза или меньше.Для постановки диагноза запор достаточно двух из вышеперечисленных признаков. Они должны носить регулярный характер на протяжении трех месяцев.В первую очередь необходимо наладить режим питания и питья. Это самые частые причины образования запоров, поэтому лучше обратить на них внимание.Есть ряд продуктов, которые активизирует перистальтику. К ним можно отнести хлеб с отрубями, сырые овощи и фрукты, сухофрукты, кисло молочные напитки и крупы. Это лучшие помощники в борьбе с запором. Поэтому их следует включить в свой рацион человеку, страдающему от подобной проблемы.При этом от консервированные продуктов, шоколада, какао, крепкого чёрного чая лучше отказаться.Необходимо также пить достаточное количество воды. Это должно быть не меньше 1,5-2 литров в сутки. Только при болезнях почек и сердца лучше получить предварительно консультацию врача.По утрам нужно соблюдать рекомендацию - выпивать натощак стакан воды. Это позволит запустить работу кишечника и избавит от запоров. Не рекомендуется пить газированные сладкие напитки. А вот травяные чаи и чистую питьевую воду - как можно чаще.Кроме того, важно увеличить физическую активность. От движения зависит в том числе и работа кишечника. Поэтому важно для профилактики запор больше двигаться. Это усилит кишечную моторику.Если ни один из методов не помог, то лучше обратиться за помощью врача. Он назначит соответствующие обследования, чтобы выявить причину запоров, а также пропишет лечение.