8 случаев, когда на заболевание может указывать нос

Если учесть, что организм является единым целым, не стоит удивляться, почему, взглянув на нос, врач может заподозрить у человека имеющееся скрытое заболевание.Кровь из носа. Носовое кровотечение может сигнализировать о гипертонии – заболевании, которое может долго длиться, будучи неузнанным человеком. Если носовые кровотечения являются периодическим явлением или дают о себе знать, например, когда человек резко меняет положение тела, не стоит оставлять это без внимания, нужно обязательно обследоваться у кардиолога.Проступившие сосуды. Проступающие прожилки кровеносных сосудов на носу также могут указывать на повышенное кровяное давление и на воспалительный процесс в сосудистой системе. Лопнувшие сосуды на коже возле крыльев носа сигнализируют о застойных явлениях в организме.Синеватый кончик. В этом случае можно предположить нарушения в работе сердца и легких. Заметив посиневший нос, нужно обязательно обследоваться – есть вероятность, что врачи обнаружат тромб.Побледневший нос. Резкая бледность носа и окружающих его тканей может указывать на развитие острого гастрита. Это скорей всего так, если человек жалуется на боли в животе.Периодическое покраснение. Нос, краснеющий время от времени, - довольно частое явление при хронических заболеваниях желудка.Постоянная краснота. Краснота носа часто является следствием кожного заболевания розацеа. Вызывают хроническое покраснение носа изменения тонуса мелких кровеносных капилляров (артериол), которыми пронизаны кожные покровы. Как правило, на начальном этапе развития болезни краснеет кончик носа, но со временем патологический процесс захватывает и соседние ткани. Факторами нарушения сосудистого тонуса, придающего носу постоянно красный вид, могут быть:химический пилинг;употребление алкоголя;эндокринные нарушения;патологии крови;нарушения в работе органов ЖКТ.Распухший кончик. Распухший кончик носа с едва заметной ложбинкой часто наблюдается у людей со слабым сердцем.Сухая слизистая. Если в носу все время образуются «корочки» и слизистая кажется сухой, имеет смысл проверить легкие.