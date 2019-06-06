Названы препараты для защиты сердца от негативных эмоций

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Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий (ФП) характеризуется тем, что желудочки сердца работают неритмично, с частотой от 100 до 150 ударов в минуту — это самый опасный вид нарушения сердечного ритма. Зачастую уже существующая ФП усиливается на фоне стресса и отрицательных эмоций: прежде всего страха и гнева.Специалисты из Йельского университета установили, что у пациентов с ФП гнев и тревога связаны с последующими эпизодами фибрилляции.В то же время препараты известные как бета-блокаторы подавляют действие адреналина и связанных с ним веществ: по сути они временно останавливают или уменьшают реакцию организма на стресс. Ученые предположили, что бета-блокаторы способны нивелировать вредные эффекты эмоций у людей с фибрилляцией предсердий.Было организовано исследование с участием 95 пациентов с мерцательной аритмией, которые лечились в отделениях неотложной помощи больницы Йельского университета в Нью-Хейвене или больнице Сен-Рафаэль в Коннектикуте.Испытуемые в течение года носили с собой электронный дневник и записывали свои эмоции перед приступами фибрилляции. Всякий раз, когда у них начинались симптомы (сердцебиение, усталость и одышка) и не проходили в течение пяти и более минут, портативный монитор регистрировал их сердечный ритм.Примерно половина участников (56 %) принимала бета-блокаторы. У этих пациентов стресс или гнев увеличивали риск прогрессирования аритмии в четыре раза. А у тех, кто не принимал бета-блокаторы — риск повышался в двадцать раз.Ученые полагают, что гипотезу о том, что бета-блокаторы способны снизить пусковой эффект стресса на развитие ФП можно считать доказанной. Тем не менее, лечение фибрилляции предсердий остается сложной задачей. Подтверждение влияния эмоций на аритмию и способы борьбы с данным эффектом могут указать новый путь к терапии.