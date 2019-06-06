Пять пальцев хорошо, а шесть лучше: скрытые возможности полидактилии

Полидактилия — это анатомическое отклонение, когда пальцев на руках или ногах больше нормы. В тематическом исследовании, опубликованном в Nature Communications, исследователи из Университета Фрайбурга, Имперского колледжа Лондона, Университетской больницы Лозанны и Федеральной политехнической школы Лозанны впервые изучили моторные навыки и сенсомоторные области мозга у людей с полидактилией.Чаще всего дополнительный палец располагается между большим и указательным пальцами на каждой руке. Ученые решили выяснить, имеют ли люди, обладающие такой особенностью, двигательные навыки, выходящие за рамки обычных возможностей человека, и каким образом мозг контролирует дополнительные степени свободы.Чтобы выяснить это, исследователи просили испытуемых с полидактилией поучаствовать в нескольких поведенческих экспериментах, при этом их мозговую активность измеряли с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).Результаты показали, что лишние пальцы испытуемых приводятся в движение особыми мышцами. Это позволяет субъектам перемещать свои дополнительные пальцы независимо от остальных пальцев. Испытуемые могли использовать свои шестые пальцы, как еще один большой палец, отдельно или вместе с другими пятью пальцами, что делало их манипуляции необычайно универсальными и умелыми. В частности, испытуемые могли одной рукой выполнять такие задачи, для которых нам обычно нужны две руки.Несмотря на то, что дополнительный палец увеличивал число степеней свободы, которыми должен управлять мозг, ученые не обнаружили никаких недостатков в таком управлении. Другими словами, мозг доказал, что он способен делать это не в ущерб всему остальному.Ученые обнаружили в мозге людей с полидактилией выделенные нейронные ресурсы, которые контролируют шестой палец, а соматосенсорная и моторная кора людей с полидактилией были организованы с учетом дополнительных моторных навыков.Изучение полидактильных рук может способствовать созданию уникальных протезов, позволяющих обходиться без помощника там, где обычно нужна еще одна пара рабочих рук. Тем не менее, ученые отмечают: «При полидактилии «лишние» пальцы обучаются с рождения. Поэтому не факт, что подобная функциональность может быть достигнута при управлении взрослым, сформировавшимся мозгом.»