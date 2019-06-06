Кофе не вредит артериям даже в сверхдозах

Артерии переносят кровь, содержащую кислород и питательные вещества, от сердца к остальным частям тела. Если артерии становятся жесткими, это увеличивает нагрузку на сердце и повышает вероятность сердечного приступа или инсульта.Исследование, проведенное специалистами Лондонского университета королевы Марии, с участием 8412 человек было призвано подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что употребление кофе увеличивает жесткость артерий.Участники исследования были разделены на три группы: те, кто пьет менее одной чашки кофе в день, те, кто пьет от одной до трех чашек в день, и те, кто пьет более трех чашек.Связи между употреблением кофе и показателями жесткости артерий были скорректированы с учетом таких факторов, как возраст, пол, этническая принадлежность, статус курения, рост, вес, питание, употребление алкоголя и высокое кровяное давление.С помощью МРТ-сканирования и анализа скорости распространения пульсовой волны было показано, что кофе не увеличивает жесткость артерий, даже если употреблять его в сверхдозах порядка 25 чашек в день.Впрочем, это не значит, что 25 кофейных чашек в день — норма. Просто к жесткости артерий это отношения не имеет, зато заработать гипертонию при такой кофемании можно запросто.Кстати, ученые догадываются, почему кофейный напиток имеет плохую славу. Выяснилось, что большинство людей, употребляющих много кофе, являются мужчинами, которые курят и регулярно употребляют алкоголь. Так что, в их сердечно-сосудистых проблемах, очевидно виноваты совсем другие факторы.