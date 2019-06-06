Врачи рассказали, какие напитки очищают печень

Эти рецепты помогут восстановить нормальную работу печени.Печень — один из наиболее важны органов в организме человека. Она отвечает за очистку всего организма, распознает вредные вещества и выводит их.Для профилактики и оздоровления печени существует немало лекарственных средств. Однако каждый и них имеет те или иные побочные эффекты. Для того, чтобы помочь своей печени выводить токсины и прочие вредные вещества из организма, медики рекомендуют периодически употреблять простые лечебные напитки, которые легко можно приготовить в домашних условиях.Данные напитки для большей эффективности стоит употреблять перед сном. Так, одним из наиболее полезных является настой ромашки, в который можно добавить ложку меда.Также чистит печень и ускоряет обменные процессы в организме лимонный отвар. Он может помочь даже избавиться от лишнего веса, но его не стоит употреблять слишком часто, чтобы не нарушить кислотность желудка.Для приготовления лимонного настоя нужно нарезать лимон вместе с кожурой и залить чистой водой. Довести до кипения. Можно добавить немного меда.Чай с лимоном и имбирем также является полезным напитком для печени. Он не только улучшит ее работу, но и поможет в похудении. Рекомендуется выбирать зеленые сорта чая. Этот напиток можно пить также утром, желательно за полчаса до завтрака.