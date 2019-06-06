Медики предупредили о вреде злоупотребления яйцами

Лишний холестерин вредит сосудам человека.Американские исследователи выяснили, что частое употребление яиц увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и повышает риск преждевременной смерти.Одно яйцо содержит 200 миллиграммов холестерина, и ученые советовали не употреблять в день более 300 миллиграммов.Ученые обнаружили, что при употреблении каждых дополнительных 300 миллиграммов холестерина ежедневно на 17% возрастает вероятность появления сердечно-сосудистой болезни и на 18% — риск преждевременной смерти.«Рекомендую людям отказаться от ежедневных омлетов из трех яиц», — посоветовала Кэтрин Такер из массачусетского университета.Стоит отметить, что в данном исследовании участвовали более 30 тысяч человек, за которыми следили на протяжении 31 года.