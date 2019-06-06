Выпадение волос и быстрый рост ногтей могут быть признаками редкого синдрома

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Речь идет о так называемом комплексном региональном болевом синдроме. Практика показывает, что многие врачи часто не могут поставить правильный диагноз.Комплексный региональный болевой синдром обычно развивается после каких-либо повреждений или травм, причём иногда его причиной может быть даже синяк или растяжение. При этом в 10% случаев точная причина синдрома вообще неизвестна. Чаще он встречается у женщин, отмечаясь в любом возрасте, но обычно в районе 50 лет. В России от этого синдрома страдает около 15 000 человек, но многим требуется месяцы и даже годы для того, чтобы поставить правильный диагноз. А чаще всего он и не ставится вовсе.Большинство жертв данного синдрома восстанавливают здоровье либо с помощью правильно подобранного лечения, либо спонтанно в течение года. Однако у каждого пятого пациента улучшения состояния не наблюдается, и боли бывают такими тяжелыми, что люди принимают решение о добровольной ампутации конечностей. В 7% случаев, как показывает практика, боль распространяется на окружающие области тела.Чем раньше начинается лечение комплексного регионарного болевого синдрома, тем короче оно длится и тем лучше перспективы у больных. К сожалению, многие врачи общей практики не могут поставить правильный диагноз, поскольку они даже не слышали о существовании этой болезни.