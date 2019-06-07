Риск диабета может быть связан с количеством ежедневно потребляемого животного белка

Чем больше белка животного происхождения в рационе, тем выше риск развития сахарного диабета 2 типа, и эта связь особенно отчетливо проявляется у женщин, констатируют гарвардские ученые.Согласно данным, которые были получены исследователями из Гарвардской школы общественного здравоохранения в Бостоне, количество животного белка в ежедневном питании прямо пропорционально влияет на риск заболеваемости диабетом.«У людей, которые съедают порядка 78 граммов животного белка в день, риск развития диабета на 22% выше, чем у людей, которые употребляют вдвое меньше белка», - констатировали специалисты.Такой вывод был сделан исследователями после того, как они проанализировали массив сведений, полученных в ходе 12-летних наблюдений за людьми в восьми странах. Учеными собрались данные об особенностях рациона участников, их физической активности, роста, веса, окружности талии, а также возникающих за период наблюдений заболеваниях. В результате и была установлена корреляция: люди, которые едят слишком много белка животного происхождения, имеют повышенный риск развития сахарного диабета 2 типа.Для того, чтобы лучше контролировать объемы съедаемого животного белка, ученые советуют свести к категорическому минимуму потребление сыра, мясных консервов и колбас. Небольшие порции красного мяса они рекомендуют употреблять не более двух раз в неделю, мясо птицы и рыбы - три-четыре раза в неделю и также раза четыре в неделю - маложирное молоко или йогурты.