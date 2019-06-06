Дневной сон способствует повышению ума у детей

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Дети, в жизни которых присутствует дневной сон, умнее сверстников, которые не спят в дневные часы, установили ученые из США.Авторами исследования, изучавшего влияние дневного сна на детей, стали ученые из Университета Пенсильвании и Университета Калифорнии. Их заключение и доводы по данному вопросу опубликованы в журнале Sleep. В ходе своего проекта специалисты проанализировали информацию, собранную о почти 3 тыс. школьников возрастом от 10 до 12 лет.В результате анализа исследователи пришли к заключению о том, что «дети, которые спят днем, чувствуют себя более счастливыми, у них лучше развит самоконтроль и более высокий уровень IQ».Данный вывод был сделан учеными с учетом пола ребенка, класса, в котором он учится, местоположения школы, образования родителей и времени, которое он тратит на ночной сон.Особенно ощутимым положительный эффект дневного сна в отношении ума детей был у 12-летних шестиклассников, отметили исследователи. У детей в этой группе, которые спали днем, благодаря сну успеваемость повышалась на 7,6%.Авторы работы сообщили, что дневной сон не только положительно влияет на самочувствие и успехи в учебе у детей-школьников, но и позволяет уменьшить время их общения с гаджетами, в чем видят несомненную выгоду для развития центральной нервной системы и интеллекта у детей.