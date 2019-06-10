Популярные БАДы для похудения могут стать причиной выкидышей

Популярные БАДы для похудения могут быть опасны для женского здоровья. Согласно сообщению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), растительные пищевые добавки, содержащие винпоцетин, могут спровоцировать выкидыши.Винпоцетин синтезируют из винкамина - алкалоида растения Барвинок малый. БАДы с его содержанием предназначены для улучшения памяти и контроля над весом. Опасность заключается в том, что эти биологически активные добавки продаются в открытом доступе и без рецепта врача.Опыты на грызунах показали, что даже в малых дозах винкамин приводит к уменьшению массы тела новорожденных, а также к повышению риска выкидышей. В связи с этим FDA настоятельно рекомендует женщинам детородного возраста, и в особенности беременным, отказаться от БАДов с данным алкалоидом.