Ученые объяснили, почему одни и те же лекарства по-разному действуют на больных

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Специалисты из Школы медицины Йельского университета объяснили, почему одни и те же лекарства по-разному действуют на больных.Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, в рамках исследования ученые проанализировали способность 76 бактерий, обитающих в кишечнике человека, метаболизировать 271 пероральный лекарственный препарат. Выяснилось, что значительная часть лекарств, взаимодействуя с кишечной микробиотой, подвергалась химическому изменению.Так, на 2/3 препаратов влиял по крайней мере один вид кишечных бактерий. Вещества, ставшие итогом данного преобразования, в значительной степени влияют на процесс воздействия лекарства на организм. Кроме того, ученым удалось выделить гены, задействованные в процессе воздействия бактерий на лекарственные препараты.Один из авторов работы Мария Циммерман-Когадеева (Maria Zimmermann-Kogadeeva) отмечает: исследование является первым шагом на пути выявления биомаркеров, которые помогут врачам назначать пациентам в индивидуальном порядке наиболее безопасные и эффективные лекарства.