Новая угроза: ежи могут быть переносчиками сальмонеллы

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Сделать ежа домашним питомцем – не лучшая идея. Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), проживающие в дикой природе ежи могут быть переносчиками сальмонеллы.Согласно представленным данным, в последнее время на территории Соединенных Штатов сальмонеллезом от контакта с ежами заразились 27 человек. 10 из них подцепили бактерии, когда брали на руки и целовали ежиков, которых завели в качестве домашних питомцев. 42% больных сальмонеллезом – дети младше 12 лет. Из общего числа потерпевших двое нуждались в госпитализации.В связи с этим CDC настоятельно рекомендует не заводить ежей в качестве домашних питомцев, и не брать их на руки. Отмечается, что сальмонеллы могут проникнуть в организм через полость рта, в связи с чем целовать ежиков – крайне опасно для здоровья.