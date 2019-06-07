Ученые выявили необычное полезное свойства йогурта

Оказывается, йогурт помогает при простуде.Присутствующие в составе йогурта пробиотики способны помочь избавиться от простуды. Такие выводы сделаны учеными после анализа результатов нескольких исследований.Исследования, которые изучали пробиотики, нашли некоторые многообещающие результаты в плане сокращения как продолжительности, так и интенсивности простуды. Однако конкретные преимущества могут быть отнесены только к фактическим штаммам, они необязательно существуют в обычном йогурте без добавок. Обычный йогурт имеет в составе такие культуры, как Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, они являются ключевой частью процесса производства продукта и известны как “стартовые”.Йогурт также содержит другой усилитель иммунитета: цинк. Последний позволяет сократить продолжительность проявлений простуды, но его содержание в продукте меньше рекомендованной нормы. Благодаря углеводам йогурт обеспечивает энергию, последняя значима для того, чтобы помочь человеку восстановиться после простуды.Недавняя научная работа продемонстрировала, что когда женщины включали в свой повседневный рацион йогурт на протяжении девяти недель, у них были снижены воспалительные маркеры в крови. Сочетание йогурта с черникой или клубникой обеспечит дополнительную дозу витамина С, а также антиоксидантов, важных для борьбы с простудой, подчеркивает Микки Рубин, вице-президент по исследованиям в области питания Национального совета по молочным продуктам (США).