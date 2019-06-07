Названы преимущества завтрака в постели

Такой завтрак полезен в борьбе с депрессией.Специалисты рассказали, что, когда люди впадают в депрессивное состояние, принимая пищу в спешке или испытывая во время еды напряжение, пищеварительная система «нервничает» вместе с ними.Именно по этой причине в организме начинают происходить неприятные для человека процессы. Среди них повышенное газообразования, несварения и прочее.А вот будучи в постели, человек чувствует себя расслабленным, а потому желудок куда быстрее переваривает поглощенную пищу. Поэтому время от времени таким способом приема пищи нельзя пренебрегать.